永和殺人分屍 主嫌孫武生一審判無期徒刑

（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北地方法院今天宣判新北永和河濱公園殺人分屍案，美籍主嫌孫武生（Mayer）判處無期徒刑，美籍班特（Bent）等外籍與本國籍被告，因犯毀棄屍體等罪分遭判刑，全案可上訴。

加拿大籍男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）於民國107年8月在永和河濱公園遭殺害分屍，遺體被支解棄置新店溪內，全案偵結起訴。

美國籍主嫌孫武生（Mayer Oren Shlomo）和美籍被告班特（Bent Ewart Odane）被控殺人和毀棄屍體，美籍被告何傑生（Hobbie Jason Eugene）與21歲台灣男子吳宣幫忙買武器、把風或施放煙火通報，被控幫助殺人罪。

新北地院審理後今天宣判，主嫌孫武生犯殺人和毀棄屍體罪，分處無期徒刑與3年6月徒刑，應執行無期徒刑，褫奪公權終身，並於執刑完畢或赦免後，驅逐出境。

班特犯殺人罪和毀棄屍體罪，各處11年10月和2年徒刑，應執行有期徒刑12年6月，並於執刑完畢驅逐出境。

幫忙運送衣物和分屍、滅證工具的何傑生與幫忙把風的吳宣則因幫助犯傷害罪各處1年6月和6月刑期。另外，4人因販毒涉洗錢部分均獲判無罪。

判決書表示，孫武生等4名被告私下經營販毒事業，107年7月孫武生懷疑顏柏萊擔任警方線民，決定予以殺害。

判決書指出，107年8月21日晚間8時許，孫武生先用通訊軟體約顏柏萊到永和河濱公園見面，再攜帶相關作案工具與班特一起前往永和河濱公園。

當晚吳宣與何傑生依指示於河濱公園對岸及停車場附近施放煙火後，孫武生趁機以鏈鋸勒住顏柏萊頸部並壓制在地，班特也參與犯案，接手勒住顏柏萊頸部。

判決書說，孫武生割喉並持開山刀砍殺顏柏萊致死後，孫武生與班特共同分屍，連同作案工具棄置於河濱公園旁之新店溪，孫武生從何傑生那邊拿到換洗衣物，將作案衣物換下燒燬後離開。

合議庭法官認為，孫武生因販售毒品，懷疑顏柏萊是警方線民，擔憂對己不利，竟詳細籌劃如何殺人、分屍、棄屍，而以殘暴的方式殺害顏柏萊，惡性重大，不僅主導全部犯罪，更矢口否認犯行，毫無悔意，無任何從輕量刑的事由。（編輯：李錫璋）1090215