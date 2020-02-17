國民黨取消18日考紀會 傅崐萁黨籍案確定暫緩

國民黨18日原本預定召開考紀會，處理立委傅崐萁恢復黨籍案，但國民黨晚間發布新聞稿表示，可出席考紀委員會的委員人數，未達法定人數，取消18日的第9次考紀委員會議。圖為傅崐萁先前以無黨籍身分投入花蓮縣立委選戰。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨18日原本預定召開考紀會，處理立委傅崐萁恢復黨籍案，但國民黨晚間發布新聞稿表示，可出席考紀委員會的委員人數，未達法定人數，取消18日的第9次考紀委員會議。

國民黨中常會日前通過立委傅崐萁恢復黨籍案，但後續程序待完備。知情人士指出，代理主席林榮德近日要中央考紀會18日開會，幫傅崐萁重回國民黨。但由主席指定考紀會開會時間的做法史無前例，引發黨內批評此舉罔顧程序正義、因人設事。

在國民黨召開考紀會的前夕，國民黨台北市議員徐巧芯今天與多位關心黨務的年輕人召開記者會，呼籲黨中央懸崖勒馬，已鮮少在媒體前露面的前國安會秘書長金溥聰也特別出席聲援，並表示現在的黨中央屬看守性質，這樣強渡關山不免讓人質疑；國民黨做出倉促及錯誤的決定，這在將來會付出代價。

此外，國民黨中央考紀會主委魏平政今天下午也向黨中央提出辭職，他表示，在階段性任務告一段落之後，基於個人生涯考量，已在今天上午向國民黨代理秘書長曾銘宗提出辭呈。使得18日的考紀會是否能夠順利召開，充滿著不確定性。

國民黨晚間發布新聞表示，經聯繫，截至目前為止，18日可出席考紀委員會的委員人數，未達法定人數，將取消18日上午的第9次考紀委員會議。因此，傅崐萁恢復黨籍案將暫緩。（編輯：張良知）1090217