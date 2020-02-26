任期11天 周守訓暫代考紀會主委擬處理傅崐萁案

（中央社記者余祥台北26日電）國民黨今天下午召開中常會，會中激烈討論無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，文傳會代理主委王育敏會後表示，代理主席林榮德提出由前立委周守訓擔任考紀會代理主委，並經中常會通過，任期至3月7日為止。

王育敏表示，因應黨主席補選與中常委改選，可能會有相關事項需要考紀會處理，但目前考紀會主委懸缺，與會常委認為這段期間不應有空窗期，要有人暫代。

王育敏說，會中林榮德提出，由考紀會委員、前立委周守訓擔任考紀會代理主委，會中也徵詢了周守訓意見，周願意出任，而考紀會代理主委的任期將到3月7日為止。

至於為何考紀會代理主委任期只有11天，王育敏表示，這一次所有代理的主委任期都到3月7日，與代理主席同進退。

媒體詢問，這是否代表3月7日前會召開考紀會，處理傅崐萁的恢復黨籍案，王育敏說，並沒有常委要求要在3月7日前召開中央考紀會。

國民黨5日中常會決議通過傅崐萁恢復黨籍案，黃復興黨部在花蓮的黃榮華支部也隨後召開考紀會、委員會通過此案，不過，考紀會主委魏平政在18日中央考紀會開會前請辭，該次考紀會也因為委員出席人數不足而流會。

從18日中央考紀會流會至今，傅崐萁恢復黨籍案進度停滯，主要是因為考紀會主委懸缺，無人可召集中央考紀會；若由代理主席或秘書長強勢召開，也不符合規定。

傅崐萁的妻子、花蓮縣長、同時也是中常委的徐榛蔚今天特別出席中常會，與會人士轉述說，徐榛蔚在會中完全沒有發言，但如同是坐鎮中常會，緊盯傅崐萁案進度。

與會人士轉述，中常會一開始有挺傅派中常委主張，中常會已經決議通過傅崐萁的恢復黨籍案，不需要再召開考紀會，不過，有中常委跳出來質疑，如此並不符合黨內恢復黨籍的程序，大家都歡迎傅崐萁回到國民黨，但程序還是應該遵守。

與會人士說，挺傅派仍很堅持，於是中常會中就程序方面進行討論，在一番折衷之後，決定由中常會授權林榮德任命新任的考紀會代理主委，如此就有人可以召集考紀會，讓傅崐萁恢復黨籍案的程序可以完備。

與會人士也透露，在中常會最後，林榮德才提到說，考紀會代理主委由周守訓擔任，人選並非是討論後產生，可見是黨高層早就有既定代理人選。（編輯：林興盟）1090226