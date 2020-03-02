傅崐萁恢復黨籍案 考紀委員：未收到開會通知

（中央社記者劉冠廷台北2日電）媒體報導，國民黨考紀會代理主委周守訓表示本週將召開考紀會，但是否討論立委傅崐萁恢復黨籍案，需與其他考紀委員討論。不過，有考紀委員透露，未收到開會通知，也直言傅崐萁案不需急於現在處理。

無黨籍立委傅崐萁恢復國民黨籍案是否在7日國民黨主席補選前，經考紀會通過，引發關注。自由時報今天報導，周守訓受訪表示，本週將召開考紀會，以中常委選舉違紀案為主，傅案是否納入還要跟其他考紀委員討論。

本週是否召開考紀會，中央社記者致電周守訓，截至發稿前，周守訓並未接電話，而包括部分國民黨高層、考紀委員都私下表示，目前未收到開會通知。

不願具名的考紀委員私下表示，考紀會最佳的開會時間點是明天，也就是4日中常會的前一天，但他到目前為止尚未收到開會通知。

這位考紀委員說，考紀會開會通常都會事先詢問委員的時間，設定出大家能出席的時間，但目前都沒有，明天鐵定開不成，4日的中常會就無法處理考紀會通過的案子，代理主席林榮德的任期結束，新主席就要產生了。他判斷，周守訓不會處理傅崐萁案。

身為考紀委員的國民黨立委葉毓蘭表示，她到目前也沒收到開會通知，不清楚是否開會；如果是按照黨內正常程序，傅崐萁案應該要處理，不過，她也說，其實不用急於一時，希望程序能盡量完備，按照過去國民黨立委陳玉珍回到國民黨的模式，傅崐萁還是會恢復黨籍的。

葉毓蘭說，她歡迎傅崐萁回到國民黨，但考紀會是不是需要在這個時間點開，或是等新的黨中央成立之後處理，也許有討論空間，畢竟7日就會產生新的主席與中常會。（編輯：謝佳珍）1090302