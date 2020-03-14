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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情15/100

武漢肺炎／泰國將台灣移出社區感染名單 入境不需監測14天

最新更新：2020/03/14 18:28
外交部14日表示，泰國衛生部13日晚間公告，將台灣自「持續發生社區感染」的國家地區名單移除。圖為曼谷機場一景。（中央社檔案照片）
外交部14日表示，泰國衛生部13日晚間公告，將台灣自「持續發生社區感染」的國家地區名單移除。圖為曼谷機場一景。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳韻聿台北14日電）武漢肺炎疫情全球延燒，各國加強旅遊管制。外交部今天表示，泰國衛生部昨天晚間公告，將台灣自「持續發生社區感染」的國家地區名單移除，台灣民眾入境泰國不需自我監測至少14天並通報行蹤。

防疫資訊

根據外交部領務局最新公告，泰國衛生部13日晚間發布，台灣已自「持續發生社區感染」（ongoing local transmission）的國家地區清單除名，台灣民眾目前入境泰國後，暫時不需自我監測（self-monitoring）至少14天，也不需向當地衛生部通報症狀及行蹤。

外交部指出，泰國原先將台灣與日本、新加坡、德國、法國、西班牙等國並列為「持續發生社區感染」的國家地區。

不過，外交部提醒，泰國政府為防武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，日前宣佈暫停包括台灣在內19個國家地區的落地簽證待遇，泰國貿易經濟辦事處（駐台代表處）已公告，自3月13日至9月30日止，赴泰民眾應事先至泰國貿易經濟辦事處申辦簽證。（編輯：郭無患）1090314

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