國艦國造離岸風電使船舶業產值增幅創11年新高

受惠於國艦國造及離岸風電政策，2019年台灣的船舶製造業產值達新台幣271億元，年增25.2%，增幅為97年以來新高。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北16日電）受惠於國艦國造及離岸風電政策，去年台灣的船舶製造業產值達新台幣271億元，年增25.2%，增幅為97年以來新高。

船舶製造業是台灣重要的傳統產業，包含貨櫃船、貨船、大小型機動遊艇、漁船、工作船及其他船舶，均為主要產品。

經濟部統計處今天公布台灣船舶業產值統計，由於確立國艦國造及離岸風電政策，108年，台灣的船舶製造業產值達到271億元，年增25.2%，增幅為97年以來新高。

從產值方面觀察，經濟部指出，台灣的船舶製造業產值在95年時突破300億元，97年時受惠於新興亞洲國家經濟成長與運輸需求擴增，產值攀升至歷史高峰，達491億元。不過受到金融風暴衝擊後，每年大致維持在350億元上下。

在105年到106年間，因航運市場景氣低迷，貨船需求下滑，連續2年負成長。然而，107年因政府積極推動潛艦國造，加上遊艇外銷接單暢旺，年增率由負轉正，108年產值更回升至271億元，年增25.2%，增幅為97年以來新高。

進一步進行產品分析，貨櫃船及其他船舶產值占約7成，108年受惠國艦國造專案與風力發電工作船訂單挹注，產值達198億元，年增35.2%，為船舶業成長的主要貢獻來源；遊艇產值居次，由於近年廠商加強上下游供應鏈整合，並朝高附加價值與客製化產品發展，加上積極拓展外銷市場，108年產值64億元，為99年以來新高，年增9.4%。

經濟部指出，台灣的遊艇製造以外銷為主，108年的出口值達2.3億美元，占整體船舶出口值的57%，年增38.0%，表現亮麗。由於廠商積極投入研發製造，提高產品品質深獲市場肯定，已與美國簽訂長期合約，出口以美國為主，占68.7%居首，澳大利亞占13.8%次之，義大利占3.7%，日本占2.6%。

知名遊艇雜誌Boat International統計，去年世界各國的大型遊艇訂單總長度排名，義大利以1萬4374公尺居首位，其後依序為荷蘭、土耳其、英國及德國，台灣以1852公尺排名全球第6，居亞洲第一。另在去年全球遊艇接單前20強廠商中，國內的東哥企業與嘉鴻遊艇分別排名全球第7與第9，顯見台灣遊艇製造實力受國際肯定。（編輯：郭無患）1090316