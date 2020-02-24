丹麥商再砸70億投資台灣風電 投審會准了

（中央社記者吳柏緯台北24日電）經濟部投審會今天通過7件重大投資案，其中包括核准丹麥商CI II CHANGFANG K/S的兩件風電公司增資案，金額直逼新台幣70億元。

經濟部投審會今天召開委員會議，核准及核備2件僑外投資、2件陸資投資、1件對外投資及2件對中國大陸投資案。

丹麥商CI II CHANGFANG K/S的兩個增資案均獲投審會通過，分別是以新台幣63億4420萬元增資哥本哈根基礎建設彰芳股份有限公司，並轉投資彰芳風力發電股份有限公司；以及新台幣5億8110萬元增資台灣風能投資股份有限公司，並最終轉投資彰芳風力發電股份有限公司及西島發電股份有限公司，經營發電業。兩案併計增資69億2530萬元。

薩摩亞商GOOD FLAVOR ALPHA LIMITED以新台幣4億775萬8029元，增資源友企業股份有限公司，從事烘焙炊蒸食品製造業。

香港商津耀發展有限公司以新台幣3億6000萬元投資微邦科技股份有限公司，經營電腦及其週邊設備製造業、醫療器材製造業、生物技術服務業等；香港商上緯（香港）投資有限公司，以新台幣2億2400萬元增資上緯興業股份有限公司案，主營精密化學材料、合成橡膠、合成樹脂及塑膠及其他化學材料的生產及買賣業務。

至於對外投資的部份，喬山健康科技股份有限公司申請以日圓62億4100萬元受讓日本富士醫療器股份有限公司（FUJI MEDICAL INSTRUMENTS MFG. CO., LTD.）60%股權，主要從事醫療機器、健康機器、美容機器之產銷、租賃及安裝維修業務。

上市（櫃）公司對中國大陸投資，則有台灣聚合化學品股份有限公司等6家公司與國喬石油化學股份有限公司提出增資與投資申請。（編輯：趙蔚蘭）1090224