共機首度夜航擾台 空軍F-16及IDF驅離

共軍16日首度在晚間派遣軍機擾台。國防部發言人史順文少將17日表示，由F-16、IDF戰機對應驅離。圖為IDF經國號戰機在戰備道起飛。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北17日電）源自中國的武漢肺炎在全球蔓延之際，共軍昨天首度在晚間派遣軍機擾台。國防部發言人史順文少將今天表示，昨天由F-16、IDF戰機對應驅離，國軍對任何動態均能掌握、確保國土安全。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱武漢肺炎）疫情從中國快速蔓延至全球，共軍仍多次派軍機擾台。

國防部昨晚發布新聞稿表示，偵獲共軍空警500、殲11等型機昨晚7時許於台灣西南方海域執行夜間飛行訓練，期間曾接近台灣防空識別區（ADIZ），經空中偵巡戰機適切應對，實施廣播驅離後共機飛離台灣防空識別區。

根據國防部公開的訊息，這是共機首次在夜間擾台，過去都是發生在白天。

國防部上午召開例行記者會，史順文表示，昨天派遣升空監控的軍機是F-16、IDF經國號戰機。

史順文強調，國軍對於台海周邊海空域狀況都充分掌握，並能確保領土、領海、領空安全，對於共軍任何軍事動態，國軍透過聯合情監偵都能掌握，並派遣適當兵力全天候、全時段因應，確保台灣領空、領海安全。

前次共軍擾台是在2月9日及10日，當時殲11、空警500、轟6等型機，9日上午經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練，國軍F-16掛載實彈緊急升空伴飛；10日共軍再派遣轟6等型機擾台，期間曾短暫逾越海峽中線，共軍在短短24小時內，兩度擾台執行訓練。

無獨有偶，美軍2月12日則派遣1架美軍MC-130J型特種作戰運輸機、2架美軍B-52轟炸機，分別在台灣西部的台灣海峽中線、台灣東部空域飛行，戰略學者蘇紫雲解讀，美軍是回應共軍對台的文攻武嚇，美軍機同時現蹤台灣東、西部，是十分罕見的兵力配置。（編輯：郭無患）1090317