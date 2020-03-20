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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情1/100

武漢肺炎／全國首例 男子欠繳防疫罰鍰遭扣押存款

最新更新：2020/03/20 13:19

（中央社記者蕭博文台北20日電）法務部行政執行署台北分署今天表示，宋姓男子拒繳違反居家檢疫規定罰鍰新台幣1萬元，行政執行人員迅速扣押存款，命金融機構解付款項給衛生機關，寫下全國首例。

根據台北分署新聞稿，這是全國首例因拒繳違反居家檢疫規定罰鍰遭執行存款案件。

新聞稿指出，宋姓男子應於1月28日到2月11日居家檢疫，但宋姓男子2月6日外出，遭新北市政府新店區公所查獲，移交新北市府衛生局2月19日裁處罰鍰1萬元。

宋姓男子逾期未繳罰鍰，衛生局16日移送台北分署執行；台北分署受理後，立即調查宋姓男子財產及行蹤，發現宋姓男子已在8日出境，顯難通知到場繳款，立即核發命令扣押存款。

台北分署表示，接獲金融機構通報扣押金額，旋核發收取命令，命金融機構將扣押款項解付衛生局入庫；本案自受理迄今僅5日，完成執行程序。

士林分署也發布新聞稿表示，已建立新北市府衛生局聯繫窗口，第一時間掌握裁罰狀況，管姓民眾違反居家檢疫規定遭罰10萬元，自知如果再不繳將遭移送強制執行，深知無法再逃避，向親友借款一次繳清全部罰鍰。（編輯：李明宗）1090320

地機族
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