疫情以來首次線上見外賓 總統分享台灣抗疫經驗

（中央社記者葉素萍台北6日電）武漢肺炎疫情爆發以來，總統蔡英文今天首次以線上接見方式會見賓客，與美國密涅瓦大學畢業班的19位學生們視訊，分享台灣面對疫情挑戰的經驗，與公、私部門共組的國家隊貢獻。

總統府下午透過新聞稿，發布這項消息；行政院政務委員唐鳳也出席這場線上接見活動。

美國國際創新學府密涅瓦大學（Minerva Schools at KGI）是以全球城市為教室、沒有校園的實驗大學，自一年級下學期起，學生每個學期會移居到一個不同的城市，包括美國舊金山、印度海德拉巴、韓國首爾、阿根廷布宜諾艾利斯、德國柏林、英國倫敦、台灣台北，共7個城市。同時，密涅瓦大學也以完全於線上進行課程聞名，今天接見所使用的視訊平台就是該校日常的互動式學習系統「Forum」。

蔡總統以英文致詞表示，她很高興台北被列為密涅瓦大學的學習目的地之一。她相信學生們在台北的生活必定讓學習經驗更加充實。

蔡總統提到，學生們在充滿挑戰的時刻來到台北，大家看到新型冠狀病毒對全世界人類造成災難性的影響，但學生們可能也發現，台北提供了一個相對安全及健康環境。除了醫療及公衛專業人員的努力，有許多特色讓台灣在面對當前全球危機時，能夠相對成功。

她說，台灣建立可負擔的健保系統，並為所有居民，包括在這裡工作及學習的外國國民提供了全民健康保險。此外，台灣是年輕的民主國家，人民對於參與公共事務充滿熱情，政府也確保人民能充分參與公共政策的討論，並瞭解相關資訊。儘管近年來社會充斥錯假訊息，但政府建立了法律機制以防制錯假信息的傳播，並致力於資訊的透明化。

蔡總統進一步指出，台灣公、私部門共同組成的「國家隊」，在2個月內，口罩的生產由每日200萬片，即將突破每日1500萬片；由此可以看出，台灣公、私部門的合作夥伴關係非常密切，這樣的夥伴關係，也幫助國家面對此次新冠肺炎疫情的重大挑戰。

蔡總統也提到，台灣是很多元的社會，雖然人民有不同政治偏好或傾向，但台灣人善良且團結。儘管承受來自外部孤立的壓力，但並沒有阻止台灣向他人展示人道關懷。就在上週，她也代表台灣人民宣布捐贈口罩、藥物及技術給醫療體系受到嚴重衝擊的國家，與國際社會共度難關。

蔡總統與學生們分享在康乃爾大學法學院及倫敦政經學院的求學經驗，讓她更深入的瞭解外國文化，及不同國家解決問題的方式，對於她日後包括參與國際談判及擔任總統職務，都有相當大的助益，她也鼓勵學生們勇於面對及接受挑戰。

蔡總統也給即將畢業學生們建議指出，面對不斷改變的世界，未來就業市場可能會非常不同，學生們也可能會面臨學校沒有教過、以往也沒有經歷過的考驗，這是充滿挑戰的時刻，她認為學生們還年輕，禁得起犯錯，但是即使失敗也不要失去自信，透過不斷地面對挑戰及經驗累積，將會幫助大家成長。（編輯：楊凱翔）1090406