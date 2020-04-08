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Zoom存資安疑慮 國防部及國安局全面禁用

最新更新：2020/04/08 16:17
視訊軟體「Zoom」因使用非標準的加密方式，並向中國傳輸加密資訊，使用此軟體會有資安外洩的疑慮。（圖取自ZOOM網頁zoomnow.net）
視訊軟體「Zoom」因使用非標準的加密方式，並向中國傳輸加密資訊，使用此軟體會有資安外洩的疑慮。（圖取自ZOOM網頁zoomnow.net）

（中央社記者游凱翔台北8日電）視訊軟體「Zoom」因使用非標準加密方式，並向中國傳輸加密資訊有資安疑慮。國防部今天表示，已通令各單位禁止使用；國家安全局也指出，均有掌握漏洞資訊，國安局未使用此軟體。

視訊軟體「Zoom」因使用非標準的加密方式，並向中國傳輸加密資訊，使用此軟體會有資安外洩的疑慮，也引起外界關切國軍各單位對於此軟體的使用狀況。

國防部發言人史順文少將表示，經查，國軍曾租用此軟體用於救災，及憲兵於營外事件處理而有多方視訊會議需求時使用，均屬一般溝通回報，未傳輸任何涉密資訊。

史順文強調，考量該軟體具潛在資安疑慮，已通令各單位禁止使用，建議以Cisco Webex、Microsoft Teams及訊連U會議等軟體取代，並研擬相關安全管制作為。

國家安全局也指出，國安局均有掌握Zoom軟體相關漏洞情形，並與行政院相關單位研討、採取必要措施，但國安局本身並無使用Zoom軟體。（編輯：紀淑芳）1090408

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