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館長賣乾洗手稱可對抗武漢肺炎 北市罰60萬

最新更新：2020/04/09 18:55
台北市衛生局表示，「館長」陳之漢在官網及YouTube刊登的「抗菌乾洗手凝露」廣告宣稱可有效對抗2019冠狀病毒疾病，已依違反藥事法開罰60萬元。（圖取自館長成吉思汗YouTube頻道網頁youtube.com）
台北市衛生局表示，「館長」陳之漢在官網及YouTube刊登的「抗菌乾洗手凝露」廣告宣稱可有效對抗2019冠狀病毒疾病，已依違反藥事法開罰60萬元。（圖取自館長成吉思汗YouTube頻道網頁youtube.com）

（中央社記者梁珮綺台北9日電）台北市衛生局今天表示，「館長」陳之漢在官網及YouTube刊登的「抗菌乾洗手凝露」廣告宣稱可有效對抗2019冠狀病毒疾病，已依違反藥事法開罰60萬元，若未改進，可累罰。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，3月3日、3月5日接獲民眾檢舉，指陳之漢經營的惡名昭彰股份有限公司所販售「抗菌乾洗手凝露」廣告涉及醫療效能宣傳，違反藥事法第69條，開罰60萬元，已於3月25日開立裁處書。

陳怡婷說，陳之漢在官網、YouTube刊登「抗菌乾洗手凝露」產品廣告，內容為「…為有效對抗冠狀病毒的活性成分…有效對抗新冠病毒（武漢肺炎）…綠膿桿菌 金黃色葡萄球菌 大腸桿菌…在日本常添加於漱口水以滲透去除牙周病菌，能有效阻隔多種細菌、酵母菌、真菌及病毒…殺菌…消毒…」等文詞。

陳怡婷說，上述字句已涉及醫療效能宣傳，因而開罰。

藥事法第69條為「非本法所稱之藥物，不得為醫療效能之標示或宣傳」，違者可開罰60萬元以上、2500萬元以下罰鍰。（編輯：李亨山）1090409

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