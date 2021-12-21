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台股量縮上漲120點 17800點得而復失

2021/12/21 13:43（12/21 14:18 更新）
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台股21日在電子權值股領軍反彈下大漲逾150點，終場上漲120.16點，收在17789.27點。（中央社檔案照片）
台股21日在電子權值股領軍反彈下大漲逾150點，終場上漲120.16點，收在17789.27點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）美股四大指數下挫，不過台股午盤在電子權值股領軍反彈下，盤中大漲逾150點，一度衝高至17825點；終場上漲120點，收在17789點，收復短期均線和月線，成交值新台幣2585億元，是近3個月來次低量。

法人表示，儘管國際股市仍有雜音，但年底前仍有集團及投信法人作帳行情，無礙台股多頭格局向上表態。

美股四大指數下挫，不過美股電子期貨盤今天勁揚，激勵台股早盤開低後由電子權值股領軍反彈，聯電、聯發科、大立光走強，加上貨櫃三雄長榮、陽明、萬海中場後回神，台股午盤最高來到17825.89點，上漲156.78點，重返短期均線和月線17679點之上。

下半場櫃買OTC指數穩盤，終場台股加權股價指數大漲120.16點，漲幅0.68%，收在17789.27點，17800點得而復失，成交值相對萎縮到新台幣2585.73億元，是9月24日以來次低量。電子股今天成交值約1560億元，占比約60.3%；航運股成交值約413億元，占比約16%。

電子股今天勁揚0.66%，金融股上漲0.52%，主要電子權值股領軍反彈，聯電收在62.9元、上漲1.13%，鴻海收在104.5元、上漲1.46%，台達電收在266元、小漲0.76%；晶圓代工龍頭台積電終場翻黑小跌0.17%，收在597元。

強勢指標股中，IC設計股聯發科終場收在1090元、上漲3.32%；大立光在法人買盤回流下，盤中一度攻上漲停2495元，終場收在2410元，上漲6.17%。

航運股震盪後下半場買盤進場，類股終場上漲1.98%；其中，萬海收在207元、上漲4.02%，長榮收141.5元、上漲1.8%，陽明收125.5元，上漲2.87%。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，Ormicon變異株病毒疫情再起，全球確診人數激增，但尚無死亡率攀升狀況，不至於提高封城或邊境管制，全球經濟活動持續。

展望明年全球經濟，吳繼先引述市場分析，預估明年全球經濟成長4.9%，仍高於以往平均3.5%水準；不過因通膨升溫、全球貨幣寬鬆（QE）逐漸退場、美國聯準會（Fed）提前升息等變數，可能造成資金移動與股市震盪。

展望台股後市，吳繼先預期，明年台股將以年線約16876點為底限，可留意漲價優勢的半導體上游晶圓代工、需求強且能順利轉嫁成本類股、有漲價與擴產效益的ABF載板族群，以及特殊傳產利基股、高階消費受惠股等。（編輯：張良知）1101221

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