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早安世界》空手道代表團出國比賽返台 22名選手、教練有半數染疫

2021/12/27 07:07（12/27 08:12 更新）
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台灣空手道代表隊日前赴哈薩克參加亞錦賽後返台，團隊中有11人確診，確診者包含教練和選手，正接受治療。（示意圖／中央社檔案照片）
台灣空手道代表隊日前赴哈薩克參加亞錦賽後返台，團隊中有11人確診，確診者包含教練和選手，正接受治療。（示意圖／中央社檔案照片）
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空手道代表團出國比賽後半數確診 日港泰也有人染疫

國內26日新增24例COVID-19確診病例，分別為1例本土及23例境外移入，境外移入數創今年單日新高，其中11例為赴哈薩克參加空手道賽事的團員，返國後在集中檢疫所採檢確診。體育署證實，確診者包含教練和選手，正接受治療。除了台灣，日本、香港及泰國空手道亞錦賽代表團參賽返國後也傳疫情全日本空手道聯盟表示，日本代表團24日返回日本在機場檢疫時，選手及工作人員共11人感染COVID-19。（看完整報導

天氣持續濕冷30日再降溫 東部元旦清晨難見曙光

中央氣象局26日表示，台灣各地一直到28日清晨都將是濕冷天氣，3000公尺以上高山有飄雪的機會，下一波冷空氣預計在30日下半天增強，跨年夜最冷約攝氏14度，東半部雲層厚，想看到元旦曙光的機會較低。（看完整報導

雷伊颱風重創菲律賓 空軍2架次C-130馳援救難物資

菲律賓本月稍早遭到雷伊颱風重創後，死傷慘重，國軍官員26日表示，空軍2架次C-130H運輸機已載運數千公斤救援物資送往菲國。菲律賓空軍在臉書宣布這項訊息，貼文中有C-130H飛行員在駕駛艙展示中華民國國旗的照片。旅菲台商肯定台灣政府的義舉，並說這是很好外交。外交部長吳釗燮22日曾代表政府捐贈50萬美元賑濟款，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德感謝台灣如同手足一般的無私援助。（看完整報導

浦東機場防疫新規延誤航班 台商擔心難順利返台

過年上海浦東機場祭出嚴格消毒措施，連帶影響往來兩岸的航班。航空業者指出，新政策使航班延誤時間至少4小時，若遇到消毒人員人力吃緊，時間可能更長。不少台商和其他在中國大陸工作的台灣人深怕無法順利回台過年，這兩天長榮、華航在上海的客服部門收到大量的詢問電話。航空業者強調，目前回台班機不會有問題，會盡力確保民眾返台。（看完整報導

台北市元旦3新制 台北車站周邊禁菸違者最高罰1萬

台北市有3項新措施將在元旦起生效，包括劃設二期空氣品質維護區、路外停車場享停車優惠以及台北車站周邊禁菸。台北車站周邊若有民眾在劃定的吸菸區以外吸菸，將開罰至少新台幣2000元，最重可罰1萬元。（看完整報導

屠圖大主教90歲辭世 南非良心無懼權勢曾獲諾貝爾和平獎

南非屠圖大主教26日辭世，享壽90歲。他生前從不畏懼對當權者訴說真相，1984年以對抗國內少數白人專權榮獲諾貝爾和平獎，堪稱南非的道德指標。屠圖從不避談南非的缺點和不義，為反童婚、西藏議題和同性戀者的權益發聲，曾說他「拒絕到歧視同性戀者的天堂」。（看完整報導

加拿大總理：西方國家應聯合陣線對抗中國離間手段

加拿大總理杜魯道在25日播出的電視專訪中指出，西方國家必須聯合陣線對抗中國，以防中國利用商業利益讓西方國家之間相互鬥爭。12月稍早，加拿大表示將與盟國一起外交抵制2022年2月舉行的北京冬季奧運，做為對中國人權紀錄的表態。（看完整報導

專題／解體前靠維穩勉強續命 看懂蘇聯30年後為何仍難入土為安

蘇聯於30年前的1991年12月25日宣告解體，俄羅斯、白俄羅斯及烏克蘭3個蘇聯創始成員國的領導人於同年12月8日簽署指標性的「別洛韋日協定」，宣告作為國際法主體及地緣政治現實，蘇聯不復存在，但蘇聯果真「消失」了嗎？（看完整報導

俄羅斯與西方緊張升高 輸西歐天然氣連6天反向送回波蘭

根據德國輸送管線業者Gascade的數據，俄羅斯天然氣輸送到西歐的亞瑪-歐洲輸氣管，26日連續第6天反向輸送天然氣回波蘭，造成天然氣價格攀升到歷史高點。俄羅斯本週表示，這次的天然氣反向輸送並非出於政治動機，但莫斯科與西方國家近來因烏克蘭關係緊張升高，難免引發臆測。（看完整報導

緬甸小鎮平安夜大屠殺35焦屍含婦孺 疑軍政府所為

緬甸東部一座城鎮疑似發生屠殺，包含婦女兒童在內的30多具遺體被人燒得焦黑，拯救兒童基金會2名成員也下落不明。觀察組織和當地媒體表示，攻擊事件是由軍政府部隊所為。（看完整報導

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