早安世界》空手道代表團出國比賽返台 22名選手、教練有半數染疫
空手道代表團出國比賽後半數確診 日港泰也有人染疫
國內26日新增24例COVID-19確診病例，分別為1例本土及23例境外移入，境外移入數創今年單日新高，其中11例為赴哈薩克參加空手道賽事的團員，返國後在集中檢疫所採檢確診。體育署證實，確診者包含教練和選手，正接受治療。除了台灣，日本、香港及泰國空手道亞錦賽代表團參賽返國後也傳疫情，全日本空手道聯盟表示，日本代表團24日返回日本在機場檢疫時，選手及工作人員共11人感染COVID-19。（看完整報導）
天氣持續濕冷30日再降溫 東部元旦清晨難見曙光
中央氣象局26日表示，台灣各地一直到28日清晨都將是濕冷天氣，3000公尺以上高山有飄雪的機會，下一波冷空氣預計在30日下半天增強，跨年夜最冷約攝氏14度，東半部雲層厚，想看到元旦曙光的機會較低。（看完整報導）
雷伊颱風重創菲律賓 空軍2架次C-130馳援救難物資
菲律賓本月稍早遭到雷伊颱風重創後，死傷慘重，國軍官員26日表示，空軍2架次C-130H運輸機已載運數千公斤救援物資送往菲國。菲律賓空軍在臉書宣布這項訊息，貼文中有C-130H飛行員在駕駛艙展示中華民國國旗的照片。旅菲台商肯定台灣政府的義舉，並說這是很好外交。外交部長吳釗燮22日曾代表政府捐贈50萬美元賑濟款，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德感謝台灣如同手足一般的無私援助。（看完整報導）
浦東機場防疫新規延誤航班 台商擔心難順利返台
過年上海浦東機場祭出嚴格消毒措施，連帶影響往來兩岸的航班。航空業者指出，新政策使航班延誤時間至少4小時，若遇到消毒人員人力吃緊，時間可能更長。不少台商和其他在中國大陸工作的台灣人深怕無法順利回台過年，這兩天長榮、華航在上海的客服部門收到大量的詢問電話。航空業者強調，目前回台班機不會有問題，會盡力確保民眾返台。（看完整報導）
台北市元旦3新制 台北車站周邊禁菸違者最高罰1萬
台北市有3項新措施將在元旦起生效，包括劃設二期空氣品質維護區、路外停車場享停車優惠以及台北車站周邊禁菸。台北車站周邊若有民眾在劃定的吸菸區以外吸菸，將開罰至少新台幣2000元，最重可罰1萬元。（看完整報導）
屠圖大主教90歲辭世 南非良心無懼權勢曾獲諾貝爾和平獎
南非屠圖大主教26日辭世，享壽90歲。他生前從不畏懼對當權者訴說真相，1984年以對抗國內少數白人專權榮獲諾貝爾和平獎，堪稱南非的道德指標。屠圖從不避談南非的缺點和不義，為反童婚、西藏議題和同性戀者的權益發聲，曾說他「拒絕到歧視同性戀者的天堂」。（看完整報導）
加拿大總理：西方國家應聯合陣線對抗中國離間手段
加拿大總理杜魯道在25日播出的電視專訪中指出，西方國家必須聯合陣線對抗中國，以防中國利用商業利益讓西方國家之間相互鬥爭。12月稍早，加拿大表示將與盟國一起外交抵制2022年2月舉行的北京冬季奧運，做為對中國人權紀錄的表態。（看完整報導）
專題／解體前靠維穩勉強續命 看懂蘇聯30年後為何仍難入土為安
蘇聯於30年前的1991年12月25日宣告解體，俄羅斯、白俄羅斯及烏克蘭3個蘇聯創始成員國的領導人於同年12月8日簽署指標性的「別洛韋日協定」，宣告作為國際法主體及地緣政治現實，蘇聯不復存在，但蘇聯果真「消失」了嗎？（看完整報導）
俄羅斯與西方緊張升高 輸西歐天然氣連6天反向送回波蘭
根據德國輸送管線業者Gascade的數據，俄羅斯天然氣輸送到西歐的亞瑪-歐洲輸氣管，26日連續第6天反向輸送天然氣回波蘭，造成天然氣價格攀升到歷史高點。俄羅斯本週表示，這次的天然氣反向輸送並非出於政治動機，但莫斯科與西方國家近來因烏克蘭關係緊張升高，難免引發臆測。（看完整報導）
緬甸小鎮平安夜大屠殺35焦屍含婦孺 疑軍政府所為
緬甸東部一座城鎮疑似發生屠殺，包含婦女兒童在內的30多具遺體被人燒得焦黑，拯救兒童基金會2名成員也下落不明。觀察組織和當地媒體表示，攻擊事件是由軍政府部隊所為。（看完整報導）
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