小S捐錢做公益化解黃子佼紅包懸案 網友讚最佳前任範本

（中央社記者葉冠吟台北28日電）藝人黃子佼日前受邀上藝人小S的新節目「熙娣想聊」，小S提及有包大紅包祝福舊情人黃子佼和孟耿如新婚，才驚覺對方根本沒辦婚禮，今天她出示公益捐款單據，讓網友直呼圓滿。

黃子佼最近到前女友小S（徐熙娣）的新節目「熙娣想聊」當首集嘉賓，沒想到鬧出了「紅包懸案」。黃子佼昨天出席喜憨兒公益活動時分享，和老婆孟耿如一起看節目時，小S提到有包紅包給他們倆，但兩人根本沒辦婚禮，面面相覷地問：「我們有收紅包嗎？」他開玩笑放話給小S：「麻煩直接匯款到喜憨兒帳戶，不用匯給我。」

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小S今天就在臉書上PO出捐款單據，匯了一筆錢到黃子佼指定的公益團體，並寫道：「再次感謝佼佼上『熙娣想聊』，關於懸案紅包事件，只能說佼佼真的很了解我，知道我這個人非常有愛心，提供了我一個可以補紅包的管道，所以今天就把紅包捐到了佼佼代言的喜憨兒社會福利基金會，真的感到很圓滿，也祝佼佼一家人幸福平安，婚姻之路走得好！」

黃子佼也在貼文下方留言兩次謝謝，讓許多網友大讚兩人友好的互動：「你們真的是楷模」、「好正面的示範」、「最佳前任情人範本，歷經成長後用善良的心祝福對方，真的有了美好結局發生」。（編輯：張雅淨）1101228