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吳健保服刑涉買通監所人員 中監科員10萬元交保

2021/12/30 09:52（12/30 10:09 更新）
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前台南縣議會議長吳健保涉嫌中華職棒簽賭等案被判刑入獄，目前在台中監獄服刑。吳健保被控買通監獄高姓科員，要求買早餐、可打電話。（中央社檔案照片）
前台南縣議會議長吳健保涉嫌中華職棒簽賭等案被判刑入獄，目前在台中監獄服刑。吳健保被控買通監獄高姓科員，要求買早餐、可打電話。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇木春台中30日電）前台南縣議會議長吳健保涉嫌中華職棒簽賭等案被判刑入獄，目前在台中監獄服刑。吳健保被控買通監獄高姓科員，要求買早餐、可打電話，檢方日前偵辦後，諭令高男10萬元交保。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠今天告訴中央社記者，全案為台中監獄自清案件，檢方於12月16日指揮廉政署偵辦，其中台中監獄高姓科員於複訊後以新台幣10萬元交保，相關事證還在調查中。

吳健保被指控涉嫌買通台中監獄高姓科員，要求高男每天準備早餐，甚至讓吳健保可使用監所電話，與目前擔任台南市議員的兒子吳禹寰及家人連繫。

檢方16日指揮廉政署人員，前往台中監獄搜索偵辦，檢方除訊問吳健保、高男外，並傳喚吳健保的多名家屬與親友訊問，複訊後依違反貪污治罪條例罪嫌，諭令高男10萬元交保，其餘人請回。

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吳健保因涉入中華職棒簽賭案，台灣高等法院於民國103年8月13日以恐嚇、詐欺等罪判刑定讞。其中，吳健保涉犯詐欺等罪判刑3年2個月部分不得易科罰金，須入監執行。

不過，吳健保未到案服刑，潛逃出境，新北地檢署於103年10月6日發布通緝。吳健保於108年1月間在菲律賓遭查獲，同年2月遣返回台，新北檢發監執行後，吳健保因身體因素轉往台中監獄執行。（編輯：李錫璋）1101230

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