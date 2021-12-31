COVID-19全球最新情報12/31

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（中央社台北31日電）COVID-19疫情全球發燒，歐美多國單日確診衝新高，法新社統計顯示，過去7天，全球平均每日新增確診逾100萬例，為疫情爆發以來首見。對於各國縮短COVID隔離期，世衛稱這是折衷辦法。

世界衛生組織（WHO）29日表示，縮減COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診患者強制隔離期，是「控制傳播」和「保持經濟運行」之間的折衷辦法。

綜合路透社和法新社報導，高傳染力Omicron變異株肆虐下，全球過去7天的COVID-19感染率來到新高。然而，染疫隔離導致過多民眾被關在家，恐重創經濟，部分國家開始研究縮短確診者/接觸者的隔離期。

法新社統計，Omicron變異株迅速傳播，各國確診激增，12月23日至29日全世界通報超過730萬例新染疫個案，平均每天新增104萬5000起確診。這數據來自各國衛生單位每日通報的數字。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間31日上午7時，全球至少542萬8025人因COVID-19染疫病逝，至少2億8625萬4988人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心30日宣布，國內沒有新增本土確診病例，但新增24例境外移入，創今年單日新高，打平11月紀錄。

指揮中心公布最新境外移入病毒定序結果，新變異株Omicron壓倒性成主流病毒，但目前都在6天檢疫期內攔截；另專家會議決議，染疫解除隔離規定不會比照美國放寬。

指揮中心指揮官陳時中30日表示，台積電、鴻海永齡、慈濟捐贈第15批BNT疫苗93.83萬劑上午抵台，這批疫苗效期至2022年3月28日。

● 中國

中國29日共新增207例確診，其中本土病例156例，陝西西安通報了155宗。上海則出現1例無症狀感染者。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團29日共新增207例COVID-19確診病例。156例本土確診仍集中在陝西西安，當地通報155例本土病例；廣西防城港則通報1例。

西安實施封閉式管理超過一週。在西安設廠的美光（Micron）近日指防疫措施可能影響DRAM產量及出貨；三星（Samsung）則調整當地廠房營運。

綜合路透社和香港經濟日報報導，美光是全球最大的動態隨機存取記憶體（DRAM）和快閃記憶體（NAND）生產商，它在西安有一座組裝和測試廠房。但受西安實施封閉式管理影響，廠房人力減少，影響了DRAM記憶體組裝和測試業務。

西安自23日凌晨起封城至今7天，累計確診已突破千例大關達1117例。居民連日來對封閉管理無法出門買菜導致斷炊，表達強烈不滿。

特別是，西安市官方先前曾宣布居民「兩天可出門買菜一次」，但在27日宣布控管升級全面「居家避疫」，禁止外出採購生活用品後，不少西安居民指責官方跳票，部分居民甚至上網發出「救救我吧」的呼聲。

中國西安近日爆發繼武漢後最大規模本土疫情，自23日凌晨起封城至今7天。圖為工作人員為居民發放物資。（中新社）

● 日本

日本29日新增確診501例，是睽違約2個半月來再次單日新增500例以上。日本首相岸田文雄呼籲今年底與明年初這段期間，應徹底做好防疫。

● 韓國

韓國防疫當局30日表示，考量COVID-19新變異病毒株Omicron較先前病毒株傳播力高、但患者重症率較低等因素，將調整現行社交距離規範，不排除逐步縮減防疫通行證適用範圍。

韓聯社報導，韓國保健福祉部、行政安全部、食品醫藥品安全處、疾病管理廳30日共同召開記者會，發表2022年防疫對策，考量Omicron傳播力高、重症率低等特性，當局決定以減少重症及病歿人數為重點，調整社交距離規範。

● 泰國

泰國將從31日開始展開為期4天的新年連假，泰國總理要求各府府尹密切注意民眾是否遵守防疫規範，新年假期結束後觀察2週，若疫情升溫，政府將重新實施更多限制措施。

由於擔心變種病毒Omicron擴散，曼谷市政府取消轄下單位舉辦的跨年活動，不過私人機構舉辦的活動只要已經得到政府許可仍可以照常進行，但必須遵守防疫規定。

● 以色列

以色列政府最高衛生官員30日表示，以色列將為免疫功能低下的人，二度施打COVID-19疫苗加強劑，但是否擴大施打這第4劑，仍未做出最終決定。

※ 大洋洲

● 澳洲

儘管雪梨所在的新南威爾斯州過去兩週新增確診病例超過7萬多人；但當局表示雪梨跨年煙火秀將照計畫進行，並且開放民眾到雪梨港灣一帶見證跨年盛況。

新南威爾斯州（NSW）衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）26日表示，新型冠狀病毒變異株Omicron已廣泛傳播，且「預估幾乎新南威爾斯州每個人都會在某個時候感染Omicron」；州政府今後的抗疫重點將會是確保民眾完整接種COVID-19疫苗且施打追加劑。外界預期雪梨市政府不會像去年一樣取消跨年慶祝活動。

俄羅斯網球女將帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）30日表示，她在抵達澳洲後驗出了COVID-19陽性反應。原本她將參加下個月在墨爾本（Melbourne）舉行的澳洲網球公開賽。

※ 歐洲

● 英國

英國29日通報新增18萬3037起確診病例，刷新28日的紀錄，且多出逾5萬3000例。

英國國民保健署（NHS）30日表示，英格蘭將開設臨時野戰醫院，因應COVID-19病例激增而可能出現的住院病人過多。

英國國民保健署表示，將從本週起在倫敦、布里斯托（Bristol）和里茲（Leeds）等城市的8家醫院場地上搭建野戰醫院，每個野戰醫院可多收容約100名病患。

英國近10天以來每天超過10萬人確診，倫敦知名跨年煙火秀取消，政府加大火力催促民眾接種疫苗加強劑，避免被迫採取更嚴格防疫措施，進一步衝擊經濟和社會活動。

倫敦市區著名的特拉法加廣場耶誕市集無畏疫情，今年照例舉行，販售手工藝品及各式飲料、食品。背景為國家美術館。中央社記者陳韻聿倫敦攝 110年12月30日

● 法國

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）29日告訴議員，境內過去24小時新增20萬8000起確診病例，創下全國和歐洲紀錄，等於每秒有2人確診，顯示疫情大浪來襲。

根據維宏提供給議會的數據，單日20萬8000人確診，自28日破紀錄17萬9807人確診增加了15%，自25日以來已翻倍。

維宏27日已警告，過去一週來毫無限制的耶誕派對和家庭聚餐，導致疫情快速蔓延，到了明年1月初，法國單日確診可能增至逾25萬人。

有鑑於此，巴黎市29日宣布，31日起，民眾上街必須佩戴口罩，違者罰款135歐元（約新台幣4300元）。

● 芬蘭

芬蘭前總統、2008年諾貝爾和平獎得主阿提沙利（Martti Ahtisaari）的基金會30日表示，阿提沙利確診COVID-19住院，這是他二度染疫。

84歲的阿提沙利首次感染COVID-19是在2020年3月。

● 土耳其

土耳其接連兩天通報逾3萬起病例。Omicron變異株迅速散播，衛生部呼籲民眾務必施打追加劑。

土耳其28、29日分別新增3萬2176、3萬6684起COVID-19病例，造成184、142例死亡，疫情顯有增溫趨勢。境內上一次出現單日確診3萬例是在10月19日，29日新增病例數則創自4月29日以來最高。

● 俄羅斯

根據俄羅斯國家統計單位數據與路透社計算結果，俄國累計已逾65萬8000人感染COVID-19病故，超越巴西成為全球染疫病歿人數第2高的國家，僅次於美國。

● 義大利

義大利衛生部表示，義大利30日通報12萬6888起COVID-19相關病例，比29日的9萬8030例高出許多；單日病故人數也從29日的148人增至156人。

※ 非洲

● 南非

南非研究人員30日表示，在COVID-19變異株Omicron傳播下，染疫的醫護人員因接種嬌生（Johnson & Johnson）疫苗追加劑而不致演變成重症住院的比例為84%。

這份尚未經過同行評審的真實世界研究報告，是根據11月15日到12月20日對6萬9092名醫護人員施打嬌生單劑疫苗第2劑所得到的結果。

研究顯示，施打一劑嬌生疫苗，對感染Omicron的防護力大幅低於預期效果。

※ 美洲

● 美國

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）警告美國人今年不要參加大型跨年活動，建議選擇規模較小的聚會，與打過疫苗與追加劑的親友相聚。他並預期全美Omicron感染病例將在1月底前達到高峰。

Omicron肆虐下，美國COVID-19新增確診平均值來到史上新高。約翰霍普金斯大學追蹤數據顯示，截至28日，7天的移動平均病例數來到26萬5427例，高於2021年1月中、前一波疫情高峰寫下的25萬1989例紀錄。

耶魯公共衛生學院（Yale School of Public Health）教授佛曼（Howard Forman）告訴法新社，這個數字可能只是冰山一角，全美目前每天的感染人數「可能超過50萬」。

● 加拿大

加拿大29日有6個省的單日確診病例翻新紀錄，促使地方當局祭出更多限制來遏止疫情擴大。

升幅最大的是魁北克省、安大略省、卑詩省，而這3省也是加國人口最多的省。魁北克省通報過去24小時新增超過1萬3000例，安大略省1萬436例，卑詩省2944例。

曼尼托巴省、亞伯達省、紐芬蘭-拉布拉多省同樣寫下歷史新高。曼尼托巴省通報947例，打破前一天剛寫下的825例紀錄；亞伯達省2775例，紐芬蘭-拉布拉多省312例。

● 墨西哥

三名知情人士29日表示，墨西哥今年稍早削減購買中國康希諾生物公司COVID-19疫苗的逾半訂單，原因是康希諾疫苗交付量明顯遠低於合約。

根據一名知情的墨西哥官員透露，墨西哥在7月通知康希諾（CanSino Biologics），將把訂單從3500萬劑疫苗減少到約1450萬劑，墨西哥同時尋求其他來源的供貨。

● 阿根廷

阿根廷單日確診數29日來到4萬2032例的歷史新高，超越今年5月寫下的4萬1080例紀錄。

衛生部29日表示，過去24小時記錄到26死。

阿根廷人口4500萬，自疫情爆發以來累計555萬6239人確診，11萬7111人病故。（編輯：劉淑琴/核稿：張曉雯）1101231