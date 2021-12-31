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元旦國道恐車多壅塞 注意14地雷路段

2021/12/31 19:10（12/31 19:21 更新）
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元旦假期第2天，交通部高速公路局預估國1南向楊梅-新竹、國3南向土城-關西等14路段恐車多壅塞。中央社記者郭日曉攝 110年12月31日
元旦假期第2天，交通部高速公路局預估國1南向楊梅-新竹、國3南向土城-關西等14路段恐車多壅塞。中央社記者郭日曉攝 110年12月31日
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（中央社記者余曉涵台北31日電）明天是元旦假期第2天，交通部高速公路局預估國1南向楊梅-新竹、國3南向土城-關西等14路段恐車多壅塞，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

高公局今天晚間發出新聞稿表示，下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹、泰安服務區至台中系統、國1高架南向五股轉接道至環北，國3南向大溪至龍潭、北向樹林至土城，國5南向南港系統至石碇、國6東向東草屯至國姓，下午3時後逐漸紓解，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局預估明天壅塞路段，上午將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰系統及國5南向南港系統-頭城；下午則預計出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統，國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪，國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局說，明天國道疏導措施包含早上6時到中午12時國5南港系統南向入口高乘載管制、下午2時到晚間9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；凌晨0時到中午12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；早上7時到隔天凌晨0時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；早上7時到下午7時封閉國1虎尾北向入口；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時到上午5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

另外，公路總局發出新聞稿表示，明天清晨迎曙光熱點路段，如台9線太麻里、台11線三仙台、台14甲線合歡山、台26線墾丁等路段將出現車潮。

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白天預估部分觀光風景區周邊，包含台2線、台2乙線淡水~關渡路段、台2線萬里~大武崙及福隆~瑞濱路段、台3線大湖路段、台3線、台7線大溪及慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段及主要城際道路台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮~楓港路段有車多或壅塞情形。

公路總局指出，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛2727班次，疏運4萬2831人；東部國道客運路線共計行駛429班次，疏運 7659人。明天為元旦連續假期第2天，依據目前預售情形，西部國道客運尚有79.2%空位，東部國道客運尚有83.4%空位。（編輯：管中維）1101231

（圖取自高公局網頁freeway.gov.tw）
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