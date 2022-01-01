早安世界》疫情嚴峻各國取消跨年 台灣紐澳逆勢歡慶迎來2022
疫情嚴峻各國取消跨年 台灣紐澳逆勢歡慶迎新來2022
2021年12月24日至30日全球COVID-19日均確診人數超過100萬，各國當局擔心Omicron變異株會在民眾集會時迅速傳播，因而紛紛取消跨年慶祝活動，不過台灣、澳洲、紐西蘭等國仍舉辦歡慶新年活動。台北101跨年煙火秀以「迎向美好未來」為主題，呈現全球首次在高樓架設展演的「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」，以長達360秒的絢麗點亮夜空。（看完整報導）
2022年台灣經濟成長估可達4% 通膨與水電供應成挑戰
2021年台灣經濟成長率飆破6%，創11年新高紀錄，政府及預測機構對2022年的台灣經濟普遍抱持樂觀看法，認為經濟成長率可達4%以上，行政院國發會副主委高仙桂表示，台灣掌握住疫情帶來的兩大機會，包括零接觸商機興起和供應鏈重組，但亮麗表現下藏有隱憂，國際供應鏈瓶頸短期難解，通貨膨脹挑戰依舊嚴峻，加上出口暢旺與台商回台投資熱潮，水電穩定供應的挑戰也不容小覷。（看完整報導）
元旦國道恐車多壅塞 注意14地雷路段
1月1日是元旦3天連假的第2天，交通部高速公路局預估國1南向楊梅-新竹、國3南向土城-關西等14路段恐車多壅塞，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。清晨迎曙光熱點路段如台9線太麻里、台11線三仙台、台14甲線合歡山、台26線墾丁等路段預料將出現車潮。（看完整報導）
去年12/31境外移入增41例創新高 王必勝：非常嚴峻的警訊
中央流行疫情指揮中心2021年12月31日宣布國內無新增COVID-19本土個案，也無死亡病例，但有41例境外移入，創下抗疫2年以來境外移入新高。指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，這是非常嚴峻的警訊，邊境管理及居家檢疫須持續嚴謹執行。同時，台北市防疫旅館染疫個案（案17058）確定感染Omicron變異株，另2人病毒定序最快元旦出爐，接觸者經檢測均為陰性。（看完整報導）
全球最大自貿協定RCEP上路 涵蓋亞太15國逾22億人口
元旦生效的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）成員國包括日本、中國、韓國、澳洲、紐西蘭及東南亞國家協會（ASEAN）10國，這15個國家占全球GDP約3成、涵蓋逾22億人口。RCEP是日中韓締結的第一個經濟夥伴協定，日本汽車相關產業料將受惠。中國官員表示，RCEP生效將提振中國經濟在疫情下復甦的信心。RCEP是中國第一個加入的大型貿易協定，根據資料，中國對RCEP成員國出口規模約占出口總額27%，進口則占38%，是區域內最大市場。（看完整報導）
國防部將與美國國民兵常態性交流 加強後備防務合作
美國總統拜登近期簽署2022財政年度「國防授權法」（NDAA），其中包含多項與台灣相關的條文，包括強調支持美國國民兵與台灣合作。至於如何共同訓練，國防部回應，初期將成立一個與美國國民兵常態性交流及協調的窗口，目前計畫先由美方人員來台交流，隔年台灣再赴美觀摩，汲取美方實務經驗及建議。（看完整報導）
韓國修法嚴懲酒駕變違憲 首爾男酒駕撞死台女案重審
韓國憲法法庭11月底裁定加重懲處酒駕者的「尹昌浩法」違憲，這項修法原本是為防止酒駕憾事再次發生，但違憲裁定卻如同給了酒駕者一張免死金牌。這也影響2020年台灣留學生曾以琳在首爾街頭遭酒駕慣犯撞死的案件結果。本案肇事者尹昌浩原本被判8年有期徒刑，但韓國最高法院日前以刑量過重違憲為由，將此案發回重審。值得注意的是，韓國酒駕再犯率並未減少，還有上升趨勢，引發社會爭論。（看完整報導）
全球供應鏈成本上揚 台灣IKEA 2022年起調整售價
全球運輸和原物料成本上揚，世界最大家具品牌宜家家居（IKEA）控股公司Ingka Group日前宣布將調整全球售價，平均調幅約9%。台灣IKEA 2021年12月31日宣布，2022年起將陸續調整售價。宜家先前曾表示，公司租用更多運輸船隻、購買貨櫃，改變倉庫之間的路線，以緩解供應鏈中斷問題，如今公司必須將成本反映在零售價格上，並預期供貨中斷情況將持續到2022年。（看完整報導）
美國企業吹哨人漸多 成科技巨頭最大制衡力量
美國近年有愈來愈多科技業員工公開舉發企業內部的問題或質疑商業道德，他們有人成為吹哨人、有人組織活動，迫使科技巨頭面對社會責任或為錯誤道歉。臉書前員工最近洩露資料給美國媒體和政府，引爆全球國際媒體跟追臉書的隱私保護和假消息管控不足等問題，引發廣大使用者的憤怒情緒，政府部門也介入調查。許多立法者和監管單位坦承面對科技業的問題缺乏相關專業，更凸顯吹哨人證詞的重要性。（看完整報導）
香港出現Omicron本土確診 入境機組人員隔離期增為7天
香港衛生官員公布，2021年12月31日新增19例Omicron確診案，其中17例為境外移入、2例為本土傳播，當局相信這2例個案是由抵港機組人員違反規定進入社區造成感染，打破香港70多天以來本土零確診紀錄。為加強防疫，港府宣布抵港貨機機組人員在酒店隔離檢疫的時間由3天增至7天，2022年元旦起實施。（看完整報導）
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