香港出現Omicron本土確診 官方嚴陣以待

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（中央社記者張謙香港31日電）香港今天確診2例本土傳播的Omicron變異病毒個案，打破了70多天以來本土零確診紀錄，當局大為緊張，宣布連串加強防疫的措施。

衛生官員公布，本地過去1天新增19例Omicron確診案，其中17例為境外移入、2例為本土傳播，當局相信這2例個案是由抵港機組人員違禁進入社區傳播的。

當局對此大為緊張，決定將抵港貨機機組人員在酒店隔離檢疫的時間由3天增至7天，自明天（1月1日）起實施。

此外，醫院管理局行政總裁高拔陞在記者會上表示，最快1月2日重啟亞洲國際博覽館的社區治療設施，首階段設置大約500張病床，以接收病情相對穩定、或沒有症狀的確診者。

他說，Omicron的爆發速度可以非常急速，而且幅度非常大，局方要做好相關準備。

食物及衛生局局長陳肇始同時宣布，當局計劃在農曆新年前加強防疫限制，規定市民若進入餐廳以及戲院、健身中心、體育館、圖書館、劇院等娛樂場所，至少要完成一劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的接種。

對於機組人員違禁進入社區傳播病毒，政府表示遺憾，並責成有關航空公司嚴肅跟進；當局要求航空公司必須採取有效措施，確保機組人員遵守防疫規定。

衛生署署長林文健在記者會上說，香港可能已處於發生第5波疫情的臨界點。他形容目前是「星星之火可以燎原」，呼籲市民與政府攜手抗疫。

他表示，截至昨天為止，香港已有81例Omicron感染個案，其中6成無症狀，證明這種病毒很難偵測。（編輯：周慧盈）1101231