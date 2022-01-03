港股2022首個交易日 中國恆大宣布暫停交易

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（中央社記者吳柏緯上海3日電）今天是港股今年的首個交易日，身陷債務風暴的中國恆大在開盤前宣布暫停交易，原因不明。恆大創辦人許家印在新年致辭時曾 說要恢復經營、還清各方面債務。

與此同時，恆大旗下位在海南的渡假村建案海花島傳出其中39處建築被裁定為違建，須在10日內拆除，市值粗估人民幣77億元（約新台幣334億元）。這個消息也連帶影響恆大關聯企業股價，截至上午11時，恆大物業每股報港幣2.55元，跌幅約3.4%。

根據今天上午中國恆大在港交所發布的公告，「本公司的股份將由2022年1月3日上午9時正起於香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣，有待本公司刊發一份載有內幕消息的公告」。

去年10月間，恆大也曾在港交所發布暫停交易公告，後續證實暫停交易是因為中國地產巨頭合生創展有意收購恆大旗下的恆大物業。但這筆交易案最終告吹。

許家印在今年的新年致辭公開信中指出，2021年9月以來，恆大遇到了「前所未有的巨大困難」，全體員工都經受了「極其嚴峻的挑戰」。

他並稱，恆大全國建案復工率已達91.7%、復工人數8.9萬人，去年第4季累計交樓逾5.3萬套，「復工復產保交樓工作取得了來之不易的初步成果」、「只要員工永不放棄，毫不動搖地把保交樓進行到底，就一定能還清各方面的債務」。（編輯：周慧盈）1110103