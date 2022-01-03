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大雪擾亂日本收假交通 旅客被迫夜宿北海道機場

2022/1/3 13:19（1/3 13:51 更新）
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日本北海道文化放送電視台報導，新千歲機場受大雪與航班意外影響，多名乘客被迫在機場過夜。（圖取自北海道文化放送電視台網頁uhb.jp）
日本北海道文化放送電視台報導，新千歲機場受大雪與航班意外影響，多名乘客被迫在機場過夜。（圖取自北海道文化放送電視台網頁uhb.jp）
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（中央社東京3日綜合外電報導）今天是日本新年連假的最後一天，預料將是民眾收假返家的交通高峰，但北海道新千歲機場昨天起受大雪影響航班起降，導致班機大幅延遲，許多乘客被迫在機場過夜。

日本北海道文化放送電視台報導，新千歲機場受大雪與航班意外影響，多名乘客被迫在機場過夜。

千歲市截至昨天上午7時，48小時累積降雪量達22公分，積雪達31公分，是歷年平均值的2倍。

新千歲機場為進行除雪工作，昨天下午國內線航班起降大幅延遲，凌晨抵達機場的旅客已沒有交通工具可離開，新千歲機場緊急開放國內線航廈供旅客過夜，並提供共約690條毛毯給旅客使用。

此外，飛往東京羽田機場的一架天馬航空（Skymark Airlines）班機，昨天深夜因飛機出問題，行經岩手縣上空時折返新千歲機場，但目前並不清楚狀況詳情。

新千歲機場截至今天上午9時45分已停飛3班航班，鐵路也受降雪影響，多個班次誤點或停開。

札幌管區氣象台指出，北海道附近受強烈冬季氣壓影響，靠近日本海側到今天深夜都會下大雪或積雪，到明天凌晨6時的24小時降雪量，最多將累積到50公分。

日本朝日電視台報導，預料在明天開始上班前，因返家人潮眾多，將會面臨交通尖峰。

東海道與山陽、東北、北陸等多條新幹線，今天白天往東京、大阪等方向對號車票幾乎都售完；空中航班方面，日本航空與全日空往東京等方向的航班預約率也超過9成；高速公路可能從今天下午到夜間時段塞車。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110103

強烈寒流襲日本，滋賀縣彥根市國道路段車輛去年12月27日因大雪受阻。（共同社）
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