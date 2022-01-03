早安世界》北市防疫旅館再增1起疑似群聚 家長確診幼兒園急停課2天
北市防疫旅館再增1起疑似群聚 家長確診幼兒園急停課2天
繼台北市某防疫旅館出現疑似COVID-19 Omicron群聚，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2日宣布，台北市又新增一起「高度懷疑」防疫旅館群聚事件，其中案17181曾接送小孩上課，但未進校園，幼兒園立即停課2天，165名學童與教職員22人都將採檢，等待疫調及檢驗結果。（看完整報導）
案17181密切接觸者7人皆陰性 專家建議防疫旅館空調系統應改善
案17181的Ct值雖為較具傳染力的18.1，但匡列的密切接觸者共計7人2日下午檢驗結果均為陰性，包含同住家人6人，分別為個案的父母、妻子及3名子女與保母1人。另針對日前Omicron個案如何於防疫旅館感染，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，防疫旅館環境採檢皆為陰性，房間空調系統會持續關切，無法完全排除環境污染的可能性，專家已建議空調系統應改善，希望防疫旅館更加謹慎。（看完整報導）
國道春節連假每日0至5時免費 國3新竹至燕巢路段8折
交通部高速公路局2日公布春節連假國道疏導措施，從1月29日至2月6日共9天假期，每天凌晨0時至清晨5時免收費，其他時段採單一費率，國3新竹系統至燕巢系統則是單一費率再8折收費。（看完整報導）
本週天氣先回溫再轉冷 6日東北季風增強探13度
中央氣象局表示，本週天氣將先逐漸回溫再轉冷，2日至5日氣溫逐漸回升，5日北台灣高溫可以來到大約23、24度，中南部則是25、26度左右。下一波東北季風預計6日起增強，持續影響至9日，各地低溫再降至約攝氏13到15度左右。（看完整報導）
梅西回阿根廷跨年染疫隔離 缺戰法國盃32強賽
巴黎聖傑曼隊球星梅西在故鄉阿根廷確診COVID-19，確定缺席法國盃32強賽事，總教練表示，梅西持續與他們的醫療團隊聯繫，一旦篩檢呈陰性反應，即能回到法國，目前還不知道他能否出戰9日的法國甲級聯賽賽事。（看完整報導）
法新社統計：歐洲累計染疫突破1億人 占全球逾1/3
法新社統計2日顯示，自疫情爆發以來，歐洲地區累計確診COVID-19病例已突破1億例，占全球感染病例1/3以上。光是法國在過去一週就新增超過100萬例確診，相當於自疫情爆發以來累計通報確診的10%。（看完整報導）
印尼煤炭短缺1月禁出口 專家：全球煤價看漲
印尼能源部高階官員2日表示，由於擔憂對國內發電廠的供應過低，恐導致大範圍停電，印尼1月禁止煤炭出口；分析師指出，此舉可能在未來幾週推升全球煤價，印尼的客戶可能會轉向俄羅斯、澳洲和蒙古。（看完整報導）
法國核能發電量創歷史新低 不排除減壓斷電
法國核能發電即將於1月達到歷史新低，法國電網營運公司電力傳輸網絡坦言，供電不足可能得調降電壓，或呼籲消費者節約用電，減少使用洗衣機、洗碗機以及電暖器等電器，甚至不排除祭出區域輪流斷電作為最後手段。（看完整報導）
林瑞陽張庭微博因違反法規遭禁言 網友：確實出事了
林瑞陽夫婦因在中國經營傳銷涉及隱匿資金，日前遭中國監管部門調查，外傳公司人民幣6億元（約台幣26億元）資金已遭凍結。近日兩人的微博顯示因違反法律法規而被禁言。張庭的抖音帳號也因不符合社區規範，被禁止發布作品至2022年1月16日。（看完整報導）
退輔會倪邦臣、程國峰3日啟程駐美 深化退伍軍人交流
台美關係升溫，為深化雙方退伍軍人交流合作，退輔會選派陸軍退役少將倪邦臣、海軍退役上校程國峰駐美，退輔會官員表示，兩人於3日下午啟程。倪邦臣共有兩次駐外經驗，精通英、西語，出身宏都拉斯官校1988年班。另外，程國峰則曾任海軍大氣海洋局副局長，海軍資歷完整。（看完整報導）
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