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法新社統計：歐洲累計染疫突破1億人 占全球逾1/3

2022/1/2 07:13（1/3 08:05 更新）
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法新社統計今天顯示，自疫情爆發以來，歐洲地區累計確診COVID-19病例已突破1億例。圖為凱旋門前檢測站。（中央社檔案照片）
法新社統計今天顯示，自疫情爆發以來，歐洲地區累計確診COVID-19病例已突破1億例。圖為凱旋門前檢測站。（中央社檔案照片）
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（中央社巴黎1日綜合外電報導）法新社統計今天顯示，自疫情爆發以來，歐洲地區累計確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例已突破1億例，占全球感染病例逾1/3。

歐洲最近幾個月以來再度變成COVID-19疫情震央，且正與因Omicron變異株導致的感染暴增奮力搏鬥。截至格林威治標準時間18時45分，法新社根據官方數據的統計顯示，從大西洋岸到亞塞拜然和俄羅斯，境內包括52個國家和領地的歐洲地區，過去2年來累計1億7萬4753人感染COVID-19。

自COVID-19疫情於2019年底在中國境內爆發以來，全球累計通報確診2億8827萬9803例，歐洲地區就占其中逾1/3。歐洲確診病例當中，光是過去7天就通報超過490萬例，52個國家和領地中有17個改寫先前的單週最多染疫紀錄。

光是法國在過去一週就新增超過100萬例確診，相當於自疫情爆發以來累計通報確診的10%。

每10萬居民染疫人數全球最高國家全都位於歐洲，疫情最嚴重的丹麥每10萬人有2045人染疫，其次是賽普勒斯1969人以及愛爾蘭1964人。

法新社的統計是依照官方數據，但部分染疫者可能未被偵測到，譬如無症狀感染者。但歐洲地區染疫相關死亡正在下降。

歐洲過去一週平均單日有3413人染疫不治，較前一週下降7%。在疫情最嚴重的2021年1月，平均每天有5735人病故。

根據「數據看世界」（Our World in Data）網站，歐洲地區有65%人口已部分接種疫苗，61%已完整接種，全球則分別為逾58%已部分接種，49%已完整接種。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1110102

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