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波蘭疫苗接種率低 總統杜達染疫自主隔離

2022/1/5 21:03（1/5 22:09 更新）
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波蘭總統杜達確診COVID-19。（圖取自.facebook.com/andrzejduda）
波蘭總統杜達確診COVID-19。（圖取自.facebook.com/andrzejduda）
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（中央社波蘭華沙5日綜合外電報導）波蘭總統杜達（Andrzej Duda）的幕僚長斯羅特（Pawel Szrot）今天表示，杜達確診罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病）並自我隔離中。

斯羅特在推特（Twitter）發文說：「總統無大礙，無嚴重症狀，並由醫護人員密切照料。」

斯羅特表示，杜達已接種3劑疫苗，分別是在去年4月、6月與12月各注射1劑。

波蘭衛生部今天通報，新增1萬7196個確診病例，新增632個與染疫有關的的死亡病例。

波蘭約莫63%的成年人已接種疫苗，接種率是歐洲最低的國家之一，且染疫死亡率是最高國家之一，但幾乎沒有實施防疫管制或接種疫苗規定。

衛生部長尼澤斯基（Adam Niedzielski）今天也警告，預料確診病例數在元月稍後將達到高點，政府正設法因應可能出現的「災難場面」。

他還說：「我們得因應變異株Omicron來勢洶洶。」（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1110105

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