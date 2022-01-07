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COVID-19疫苗3/300

第3劑預約搶手 疫苗地圖爆量當機

2022/1/7 17:58（1/8 02:05 更新）
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疫情指揮中心7日下午宣布，即日起第3劑疫苗接種間隔縮短為12週，疾管署「COVID-19防治一網通」一度因流量爆量而當機。（圖取自COVID-19防治一網通網頁antiflu.cdc.gov.tw）
疫情指揮中心7日下午宣布，即日起第3劑疫苗接種間隔縮短為12週，疾管署「COVID-19防治一網通」一度因流量爆量而當機。（圖取自COVID-19防治一網通網頁antiflu.cdc.gov.tw）
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（中央社記者張茗喧台北7日電）疫情指揮中心今天下午宣布，即日起第3劑疫苗接種間隔縮短為12週，疾管署「COVID-19防治一網通」一度因流量爆量而當機，基層診所也湧入大量詢問電話，呼籲中央重啟預約平台。

因應國內出現Omicron變異株疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，第3劑COVID-19疫苗間隔縮短為12週，呼籲民眾打好打滿，提高保護力。

這項政策一宣布，基層診所電話響不停，開業小兒科診所醫師詹前俊今天接受中央社記者電訪時表示，下午護理師光是接詢問電話就接到手軟，其他工作根本都做不了，呼籲中央儘快重啟COVID-19疫苗預約平台。

不只如此，有民眾也發現疾管署疫苗地圖「COVID-19疫苗防治一網通」網頁根本進不去，指揮中心發言人莊人祥說，下午第3劑政策宣布後，網站頓時湧入爆量流量，導致有人連線失敗，或是需要等待較長時間才能進入網站。

莊人祥說，資訊室人員已在搶修，呼籲民眾除了可透過「COVID-19疫苗防治一網通」查詢接種據點，也可到各縣市衛生局網站查詢。

根據記者實測，下午5時40分「COVID-19疫苗防治一網通」網頁已恢復運作，但時好時壞。

詹前俊說，農曆春節快到了，目前的確是接種第3劑的好時機，但呼籲政府應儘速提出預約、疫苗配送等配套措施，疫苗量是否足夠也是問題。（編輯：唐聲揚）1110107

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