美日簽駐軍經費分攤新協議 應對中國北韓威脅

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為深化兩國防務合作，美日正簽署一項新的5年協議，共同分攤約5萬名美軍的駐日經費。圖為去年11月美日在青森縣聯合軍事訓練。（共同社）

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（中央社東京7日綜合外電報導）美日外交與國防首長今天舉行2加2會談，美國國務卿布林肯表示，為深化兩國防務合作，美日正簽署一項新的5年協議，共同分攤約5萬名美軍的駐日經費。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）在美日外長與防長的「二加二」視訊會談展開時說，新協議「將投入更多資源來加強我們的戰備和作業互通性」。

他說：「我們的盟邦不但必須加強我們手中的工具，還必須開發新工具」。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，各盟邦「正逐步形成我們的角色和使命，以反映日本對區域和平穩定做出貢獻的與日俱增能力」。奧斯汀因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）出現輕微症狀，正在隔離中。

美日分攤駐軍經費的現行協議在2021年3月即已到期，但因適逢美國政權交替，而延長了一年。

根據日本外務省，美日新的5年協議相當於每一會計年度日方須攤付18億美元，有大約5%增幅。

美日談判新協議之際，與中國的緊張關係日甚。布林肯說：「北京的挑釁行為使台海以及東海和南海的緊張情勢不斷升高。」他並稱，北韓的飛彈計畫是「持續存在的威脅」。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110107