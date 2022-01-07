早安世界》Omicron侵台 桃園疫情擴大 陳時中：可能已有數波傳播

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園機場群聚案擴大，6日深夜再增4例確診，累計確診人數到達12例，其中多人感染Omicron變異株。圖為國軍化學兵群4日在桃機停車場進行消毒。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

Omicron進本土桃機群聚增至12例 陳時中：疫情有點緊張

中央流行疫情指揮中心6日下午在例行記者會上宣布新增3例COVID-19本土病例，皆為桃園機場清潔員，另增40例境外移入病例，沒有新增死亡個案，深夜宣布確診人數增加4人，包括1名機場保全和3名中壢金嗓歌友會相關人員，累計確診數達12例。防疫指揮官陳時中坦言疫情有一點緊張，但目前發現的病例研判仍是在已知傳播鏈內。最新疫調足跡含新北鶯歌的超商、郵局與桃園八德的大賣場，全案累計採檢約1233人。陳時中並說，Omicron變異株已進入本土，目前群聚案仍以職場或特定區域為主，社區監控未出現清楚案例，但可能已有幾波傳播。據桃機前進指揮所調查，機場清潔人員乘坐接駁交通車有混搭狀況，已通令檢討確實實施實名制並加強採檢。（看完整報導）

北市防疫旅館第4起群聚 2人染Omicron、1例改列本土

疫情指揮中心6日宣布台北市再增1起防疫旅館群聚，境外移入病例案17073傳染給隔壁房案17127，後者改列本土個案，兩例均感染Omicron變異株；5名同樓層旅客、18名旅館員工以及3名同住家人採檢全數陰性，研判為旅館內感染。醫療應變組副組長羅一鈞表示，環境採檢發現該旅館天花板和隔間之間有很小的隙縫，將持續追蹤傳染途徑。（看完整報導）

疫苗第3劑間隔擬縮短至3個月 指揮中心最快今天宣布

因應國際疫情嚴峻，桃機也出現群聚疫情，指揮中心6日開會討論第3劑疫苗接種間隔，考量第1到3類高風險對象接種2劑滿5個月的人數比預期少很多，為了提高保護力，須將接種間隔縮短為3個月。據統計，截至去年12月底共有260萬人接種2劑疫苗滿3個月，1月底將增至768萬人。另外，大學入學考試中心6日公布111學年度學科能力測驗防疫措施，每間試場由42人降載至36人，確診考生不可應試，且不另行規劃補考。（看完整報導）

去年12月CPI年漲2.62% 全年1.96%創13年最大漲幅

行政院主計總處6日公布去年12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.62%，其中外食費大漲2.39%，創下81個月最大漲幅。官員指出，國內確實有物價上漲壓力，但還不到通貨膨脹的程度，外食費漲幅預估今年第2季將會收斂。（看完整報導）

大台北連日陰雨低溫13度 玉山、合歡山估有2波降雪

中央氣象局表示，7日至10日清晨受東北季風影響，中部以北低溫約13至15度，部分地區氣溫可能更低；大台北7日起連續一週都是陰雨天氣，高溫不超過20度。若水氣與溫度配合，玉山、合歡山7日、11日清晨都可能飄雪。（看完整報導）

哈薩克威權統治掀動盪 分析指瓦斯漲價引爆民眾30年積怨

哈薩克示威群眾不滿燃料價格飆漲，攻佔機場、政府大樓並縱火，至6日已知有12名安全部隊官兵喪生、逾300人受傷，數十示威者遭擊斃；分析家認為，儘管示威起於瓦斯漲價，民眾怒火可能源自對30年威權政體的積怨。81歲的哈薩克前總統納札爾巴耶夫卸任後，仍以「國父」之尊垂簾聽政，且有俄羅斯總統蒲亭背後撐腰。隨著各地示威加劇，群眾訴求擴大至全面政治自由化。（看完整報導）

日澳簽署相互准入協定 強化軍事合作對抗中國

日本首相岸田文雄與澳洲總理莫里森6日透過視訊會談並簽署「相互准入協定」，內容包括允許雙方軍隊互訪、簡化聯合軍演時攜帶武器入境與海關手續等，促進兩國安保合作。日媒指出，日澳雙方考量中國動向，盼以協定加強軍事合作，也是日本首度與美國以外的國家簽署此類協定。（看完整報導）

喬科維奇簽證遭撤銷恐缺席澳網 10日決定是否驅逐出境

世界男子網球排名第一的喬科維奇欲以醫療豁免資格入境澳洲，點燃兩年來飽受防疫限制之苦的民眾怒火，喬科維奇6日抵達墨爾本機場時，因無法舉證豁免原因遭撤銷簽證並予以拘留，可能無法如願參加17日登場的澳洲網球公開賽。對於喬科維奇委由律師尋求翻案，當局同意10日最後庭審前，不會將喬科維奇驅逐出境。澳媒分析，法律攻防最壞結果，恐使這位塞爾維亞籍球王往後3年都無法再赴澳洲。（看完整報導）

交通部擬從嚴修法 酒駕重考須駕酒精鎖車輛應考

立法院司法及法制委員會6日併案審查攸關是否提高酒駕刑責的刑法部分條文修正草案，有立委指出目前登記有案的酒精鎖車輛僅103輛，成效不彰，交通部擬從嚴修法，未來酒駕者重新考照須開裝有酒精鎖的車輛應考。對於酒駕致死刑則是否納入死刑及無期徒刑，司法院回應因酒駕致死主觀犯意與殺人罪不同，若納入死刑恐造成刑法體系輕重失衡，有違比例原則。（看完整報導）

小米5G手機10T內建APP檢查政治敏感詞 NCC：有資訊回傳疑慮

國家通訊傳播委員會（NCC）6日表示，在台販售的小米Mi 10T 5G手機內建7個具政治敏感詞彙檢查功能的App，針對自由西藏、台灣獨立、AIT、香港獨立媒體、六四事件、習近平、胡錦濤、蔡英文、巴哈姆特、PTT八卦版等詞彙進行比對，有資訊回傳疑慮，提醒使用者重視個資與隱私保護意識。小米對此重申，從來沒有也不會限制、回傳或阻隔手機用戶任何個人行為。（看完整報導）