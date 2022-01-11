新北第3劑疫苗預約熱烈 約2小時3萬300名額滿

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（中央社記者王鴻國新北11日電）為紓解第3劑疫苗搶打潮，新北市政府今天重啟疫苗預約系統，系統上線10分鐘即完成1萬5000人預約，總共3萬300個名額約上午11時許全數額滿。

新北市長侯友宜上午出席樹林區東昇段都市更新案簽約典禮時接受媒體聯訪，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，並視察新北市疫苗預約系統重啟預約狀況。

侯友宜表示，疫苗接種站預約情形非常順利，民眾萬一沒登記到沒有關係，新北市有37個醫療院所、415個診所，可以預約施打第3劑，再加上戴上口罩就等於是第4劑，這才是最重要的。

媒體詢及防疫警戒是否會提升為第3級，侯友宜表示，只要守住境外移入防線，全力戒備、阻絕於境外，這是最重要關鍵點。全力配合政府打第3劑及落實防疫，大家一起加油，一定可以度過難關。

新北市研考會副主委紀淑娟向中央社記者表示，疫苗接種預約系統自上午9時開放登記，10分鐘即完成1萬5000人預約、半小時完成2萬4000人預約，包括4個中大型接種站（三重小巨蛋、永和國父紀念館、鶯歌永福宮及汐止區公所二樓）總共3萬300個名額，11時許就全數額滿，顯現民眾熱絡。（編輯：方沛清）1110111