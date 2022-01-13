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COVID-19疫苗2/300

AZ疫苗146.15萬劑下午抵台 1000萬劑全數到貨

2022/1/13 14:18（1/13 15:35 更新）
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台灣自購146.15萬劑AZ疫苗，13日下午由中華航空公司CI-834班機運抵桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月13日
台灣自購146.15萬劑AZ疫苗，13日下午由中華航空公司CI-834班機運抵桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月13日
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北13日電）中央流行疫情指揮中心表示，AZ的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗約146.15萬劑將於今天下午抵台，本批效期至2022年5月31日。台灣採購1000萬劑已全數到貨。

指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中說明，AZ疫苗約146.15萬劑預定於今天下午抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

陳時中指出，指揮中心於2020年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至今天1000萬劑已全數到貨。

這些AZ疫苗分別為2021年3月3日11.71萬劑、7月7日62.65萬劑、7月15日56.07萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.48萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.55萬劑、9月10日45.84萬劑、9月17日64.15萬劑、9月30日65.68萬劑，以及10月13日136.08萬劑、11月4日14.25萬劑、11月6日59.41萬劑、11月19日67.57萬劑、12月21日73.84萬劑，及本次提供第16批146.15萬劑疫苗。

本次提供的疫苗為多劑型包裝（每瓶10人份），須存放於攝氏2到8度環境。（編輯：陳政偉）1110113

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