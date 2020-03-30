中國：對無症狀感染者加強篩查 疫區要抽樣調查

（中央社台北30日電）中共中央應對新冠（武漢）肺炎疫情工作領導小組今天召開會議指出，要加大無症狀感染者的篩查力度，且要將檢測範圍擴大到其密切接觸者。一旦發現無症狀感染者，要立即嚴格集中隔離。

這項會議還提到，要抓緊在疫情重點地區抽取一定比例樣本，展開無症狀感染者調查和流行病學分析，研究完善防控措施。

中國政府網報導，這項會議由中國國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組長李克強主持召開，提及上述內容。

會議指出，各地要堅持公開透明發布訊息，不允許為了「追求病例零報告」而瞞報、漏報，這既有利於引導公眾做好防護，也有利於積極有序推動復工復產。要繼續做好疫情跨境輸入、輸出防範。

這項會議提到，要加強檢測力量和設備、設施配備，對所有入境人員實施核酸檢測，確實守好外防輸入關卡。各駐外使領館和相關部門要做好境外中國公民領事保護、防護指導和物資保障，保護其生命安全和身體健康。

會議指出，當前鞏固中國防疫成果，防止出現防控漏洞，必須「突出做好無症狀感染者監測、追蹤、隔離和治療」。要有針對性加大無症狀感染者篩查力度，將檢測範圍進一步擴大到新冠肺炎病例和已發現無症狀感染者的密切接觸者、有特殊要求的重點地區和重點人群等。

這項會議強調，一旦發現無症狀感染者，要立即按「四早」（早發現、早隔離、早報告、早治療）要求嚴格集中隔離和醫學管理，公開透明發布訊息，堅決防止遲報漏報，盡快查清來源，對密切接觸者也要實施隔離醫學觀察。（編輯：邱國強/張淑伶）1090330