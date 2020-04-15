與世衛不同調 陸專家：武漢肺炎治癒者已有抗體

（中央社台北15日電）關於武漢肺炎康復後能否免疫，世衛專家至今持保留態度。中國感染科專家李太生近日卻宣稱，武漢獲治癒的易感人群都已產生抗體，就SARS經驗，抗體保護作用約6個月到2年。

韓國上週出現51起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）痊癒後又確診感染的案例，引發外界懷疑，感染痊癒後可能不會產生免疫力。世界衛生組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）13日表示，尚不清楚患者痊癒後是否將有免疫力，不會二度感染。

北京協和醫院第二批援鄂醫療隊隊長、著名感染科專家李太生14日接受人民日報健康app專訪時卻說，武漢獲治癒的易感染族群都已產生抗體，從嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的研究看，SARS抗體對個體的保護作用在6個月到2年。

他並強調，「相對來講，現在的武漢應該是全國最安全的城市」。

李太生還提到，所謂「復陽」的可能性不大，「很可能當時就是陽性，只是出於種種原因沒有檢測出來」。

至於無症狀感染者是否具有傳染性，他則認為，目前為止，無症狀感染者是早期核酸檢測陽性，這種情況的傳染性應該非常低，「我們應該保持警惕，但也沒必要談虎色變」。

李太生並表示，包括他在內的北京協和5名醫護人員仍將留在武漢，前往武漢市肺科醫院和金銀潭醫院繼續工作。「接下來將主要對發生新冠肺炎（武漢肺炎）併發症、核酸陽性遲遲無法轉陰或者核酸陰性復陽的患者進行攻堅治療」。（編輯：繆宗翰/張淑伶）1090415