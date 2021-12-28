西安疫情發酵 多家企業停產衝擊業績

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（中央社台北28日電）中國疫情此起彼落，浙江省寧波和紹興的工業大區因疫情和緩正逐漸復工，在陝西省西安市則有多家上市企業因疫情正熾而停產或在家辦公，對業績會造成一定影響。

中新經緯App（應用程式）報導，西安疫情不斷發酵。當地的上市公司中熔電氣28日公告，鑒於疫情防控形勢複雜嚴峻，按照官方要求，公司於12月23日開始安排員工靈活上崗，產線部分員工於公司所在園區封閉留崗、保持生產，預期會對公司短期經營業績產生一定影響。

富士達、達剛控股、天和防務27日也陸續發布疫情影響公告。富士達表示，疫情發生後，公司安排各職能部門根據工作需要居家辦公，部分生產人員實行點對點封閉管理，保證重點專案的生產交付。

在此之前，晨曦航空公告，受疫情影響，公司已按要求於12月23日零時臨時停產。西安飲食公告，公司所屬各餐飲門市自12月23日起暫停店堂營業。西安旅遊的公告提到，此次疫情，預計將對公司近期經營造成較大影響。

另一方面，據澎湃新聞報導，浙江省經信廳總工程師苗文斌28日在疫情防控工作新聞發布會上說，寧波鎮海、紹興上虞兩個工業大區內，先前因疫情防控停工停產的工業企業正在復工。

至27日，鎮海工業企業已復工5600多家，復工率99%，其中590家規模以上企業全部復工。上虞工業企業復工2548家，復工率62.5%，其中764家規上企業已復工627家，復工率超過82%。

浙江這兩大工業區的停產曾影響織布廠印染廠的接單、生產，作為電池原料的鈷價格也受影響創逾3年新高。（編輯：張淑伶）1101228