山東濟南數千違建別墅應拆未拆 擁有者非富即貴

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（中央社台北14日電）山東省濟南市南部山區位於泰山山脈，是濟南重要的生態和水源涵養區，但據報導，當地有數千棟破壞地下水源、造成地面急劇硬化的違建別墅，當局曾宣稱整改拆除，但迄今依舊「巋然不動」。

官方新華社旗下的經濟參考報日前刊發題為「多年拆違巋然不動！數千棟『堅挺別墅』野蠻侵蝕濟南泉域保護區」的調查報導，揭露濟南南部山區違建別墅情形。

報導說，此前「城裡人」蜂擁進入濟南南部山區興建別墅，數量驚人的「私家花園」形成漫山遍野、全面侵蝕之勢，造成地面硬化急劇增加，大面積地下水補給區域遭到破壞，對濟南泉群持續湧流構成潛在威脅。

據表示，在中央環保督察組督辦下，濟南南部山區曾於2017年起掀起「拆違風暴」，當地管委會通報，自2017年5月至2020年9月，先後拆除各類違建6871處、共423萬平方公尺。

不過，據濟南市的拆違紀錄，拆除的多為平房、廠房和臨時搭建的農家樂、養殖房等，只有部分別墅被拆除；4年來，數千棟違建別墅依然「巋然不動」，而個別新的別墅建案仍在大張旗鼓進行。

當地民眾表示，此前拆除的別墅只是「冰山一角」，大量別墅被網開一面。

這數千棟違建別墅大多於中國政府2012年「禁墅令」出爐前後的2003年至2015年建成。當地管委會負責人曾透露，在當地建別墅的「非富即貴」，涉及「社會各界名人、企業家、藝術家等」。

村民則說，建別墅的「更多的是官員」，包括省市體育、郵政和教育系統官員；而除了「城裡人」前往建屋，當地一些村官和村民也群起仿效，挖山砍樹興建別墅形成風氣。

濟南媒體昨天報導，當地官方高度重視報導揭露的情況，已召開專案會議並全面展開調查。

中國近年嚴厲整治違建別墅，包括「秦嶺違建別墅案」。主體位於陝西的秦嶺山脈自2003年開始大規模違建豪華別墅，並且屢禁不止，中國國家主席習近平先後6次批示怒斥，才徹底整治。事件引發陝西官場震盪，大批高官落馬。（編輯：周慧盈/李雅雯/楊昇儒）1110114