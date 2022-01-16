疫情反送中都有假訊息 中國官方也參與

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台灣事實查核中心總編審陳慧敏（左）16日在台北的銅纙灣書店就事實查核與民主政治為題演講。她表示，疫情期間，中國大陸方面傳出的假訊息往往有官媒、外交官員背書。中央社記者翟思嘉攝 111年1月16日

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（中央社記者翟思嘉台北16日電）台灣事實查核中心總編審陳慧敏表示，疫情期間，中國大陸方面傳出的假訊息往往有官媒、外交官員背書，而在中共加大對香港媒體的影響力後，港媒也成為對台假訊息的散布管道。

陳慧敏今天在台北的銅纙灣書店就事實查核與民主政治為題演講，她分析，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，中國大陸出現的假訊息主要環繞於「病毒並非來自武漢」這一議題，初始粗糙，之後逐漸更精細、更具邏輯，形成完整論述。

在假訊息發展過程中，中國官媒也會協力報導刊載，中國外交系統也同時於國際場合提出，讓假訊息更具真實感。

COVID-19爆發後，隨著國際對中國究責的聲音出現，2021年中，假訊息發展為美國延攬日本負責生化實驗的731部隊專家，在美國狄翠克堡（Fort Detrick）研究出COVID-19並散布至全世界。不僅中國官媒報導，中國外交部發言人汪文斌也在記者會上要求美國「開放德特里克堡（狄翠克堡）生物實驗室以及生物實驗基地」。

香港「反送中」期間，香港也充滿假訊息，2019年，香港出現很多訊息查核團體，就反映出當時的假訊息多麼氾濫。

部分假訊息則有官方背書，讓一般人難以察覺真假。她舉例，2019年11月，中共中央政法委的官方微信帳號「長安劍」發布一篇聲稱香港「暴徒」有酬勞，殺警最高2000萬元的虛假訊息。

這篇文章內容詳盡，除了報導金流，還刊出「招募死士」的撫卹價格表，但經事實查核中心查證皆為假，然而，這篇文章由中國官方微信發布，顯示這則假訊息的傳播路徑與官方有關。

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此外，香港媒體也可能被當作新的台灣假訊息傳播管道。去年6月香港被視為親中共媒體的文匯報報導稱，台灣多項出口產品驗出萊克多巴胺，藉此攻擊台灣社會，台灣官方與業者澄清後，文匯報也並沒有公布檢驗機構，此事雖然沒有在台灣激起太大波瀾，文匯報所製作的新聞圖卡，卻至今還在流傳，透過社群轉發散布。

她說，當前隨著中共對香港的箝制增加，香港追求真相的媒體被一一調查、關閉，在立場新聞人員遭警方帶走當天，港警方面同時發布不少正面形象新聞，陳慧敏認為，在香港，國家機器在試圖建構新的歷史，已經不僅是假訊息層次。（編輯：張淑伶）1110116