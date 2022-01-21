反送中後 香港再有大學不承認學生會

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繼香港大學之後，教育大學20日也宣布不承認學生會的地位，規定學生會今後不能使用校名。（圖取自facebook.com/EdUHK.hk）

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（中央社記者張謙香港21日電）香港「反送中」運動餘波未了，近日再有大學學生會遭校方拒絕承認，失去應有的合法地位。

綜合本地媒體的報導，繼香港大學之後，教育大學昨天也宣布不承認學生會的地位，規定學生會今後不能使用校名。

教大管理層向全體師生發出電郵，批評學生會「多年來存在管治問題」，加上該會連續4年以臨時行政委員會形式運作，「未獲學生授權，缺乏代表性」，決定不再承認其地位，並收回會址等。

校方同時託管了學生會多達港幣900萬元的儲備。

對於教大的做法，明報今天引述校董會學生成員楊逸銘說，校方事前未與學生會商討，做法不合理，日後恐再無組織表達學生的意見，削弱學生參與大學事務的機會。

2019年中「反送中」爆發後，本地各大學學生會都參與其中，在校內發動學生支持爭取這場運動，其中中文大學和理工大學更被學生和示威者占據。

「反送中」落幕後，各大學學生會先後受到整頓，其中中大學生會遭解散，港大和教大學生會不被承認，另有多所大學停止代學生會收取會費。（編輯：周慧盈）1110121