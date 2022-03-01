暗撐俄國？ 新華社：SWIFT制裁不足以令俄屈服

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（中央社台北1日電）中國至今未在俄羅斯入侵烏克蘭中公開選邊，但官媒新華社接連發文評論部份俄國銀行被逐出SWIFT系統帶來的影響，強調西方國家這項制裁不足以令俄羅斯屈服，反會損害歐美自身利益。

以美國、歐盟為首的多個西方國家上月26日宣布，會將數家俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。這是迄今對俄羅斯入侵烏克蘭採取最嚴重的金融制裁。

新華社其後連發數文評論這項「核武級」金融制裁帶來的影響。

新華社今天報導引述分析稱，SWIFT制裁預計對俄羅斯經濟的衝擊將甚於以往，不過，卻「難以在壓制俄羅斯方面發揮足夠效力」，也「不足以令俄羅斯經濟屈服」。

報導稱，俄羅斯近年來針對多輪西方制裁努力構建金融防火牆，如2014年克里米亞危機以來俄羅斯被西方制裁，便大力推行進口替代政策，及進一步鞏固國有銀行的主導地位。俄羅斯較低的外債水準和較高外匯儲備，意味著相對「自給自足」。

報導並稱，被視為俄羅斯經濟命脈的能源出口尚未遭遇全面封殺，突顯西方國家兩難處境。美歐尚未公佈SWIFT排除名單，但基本共識是兼顧對俄打擊最大化和自身傷害最小化，為歐盟與俄羅斯的能源交易結算留下空間。

新華社稱，如果制裁影響能源供應，油氣價格將進一步上漲，會加劇歐美等國的通貨膨脹，及引發供應鏈問題，而且可能會令俄羅斯賺取更多能源出口收入。「況且俄羅斯被剔除出SWIFT系統並不意味無法交易，只是交易難度更大、成本更高。」

報導並稱，俄羅斯央行2014年開發了本土版金融訊息傳輸系統SPFS，目前有23家外資銀行與SPFS系統連接。截至2021年5月，20%的俄羅斯境內轉帳透過SPFS系統完成。SPFS系統在一定程度上能替代SWIFT，只是由於使用習慣原因而客戶相對不多，這次將促使部分客戶使用俄方系統。

新華社昨天另一篇報導指出，俄羅斯被排除出SWIFT系統或將使德國經濟承壓。德國公司在俄羅斯的直接投資額約為240億歐元，SWIFT在俄羅斯被禁止使用，德國企業在當地展開匯款、處理交付等業務將非常困難。雖然有其他替代方法，但過程更複雜及成本更高。歐洲公司可能會出現短期財務問題。

報導又引述分析稱，這項制裁會中斷俄羅斯向歐洲的天然氣和其他原材料供應，可能導致價格暴漲，造成經濟發展瓶頸。

新華社2月26日及27日的報導，也重點提及西方國家運用SWIFT系統制裁，對俄羅斯金融交易產生重大影響的同時，也會有「迴旋鏢效應」，對歐美及世界經濟帶來很大風險。

報導提及，歐盟約4成天然氣、3成原油從俄羅斯進口，如果俄羅斯減少供應，能源價格將大幅上漲，歐洲經濟、企業和家庭都將受到巨大打擊。歐盟今年的經濟增長率可能降至不到3%，歐洲各國的政治基礎可能會變得不穩定。

但新華社連日來較少提及這項制裁對俄羅斯的負面影響。

此前有外媒報導，目前只有很少數外國銀行使用SPFS，意味著它在國際支付轉帳上，幫不了俄羅斯太大的忙。另有專家分析指，儘管中俄近年已加強「去美元化」的本幣結算，但中俄跨境結算支付仍相當依賴SWIFT。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110301