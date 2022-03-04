前中共中央黨校教授批習近平：俄烏戰爭共犯

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（中央社台北4日電）俄羅斯入侵烏克蘭北京當局未嚴正表態，中國境內甚至挺俄斥美貶烏的民意高漲。前中共中央黨校教授蔡霞說，因官方刻意主導以致中國瀰漫好戰情緒，並稱中國國家主席習近平是俄烏戰爭共犯。

自俄羅斯大軍壓境烏克蘭，全球掀起反戰並抵制及制裁俄羅斯的聲浪，但北京當局除了呼籲各方克制與協商對話，卻未正告侵略者。中國的社群網站，更是被挺俄斥美貶烏甚至叫囂攻台的網民貼文洗板。

美國之音（VOA）今天報導，蔡霞指出，中國共產黨和整個世界主流文明是對立的，並以這套思維長期毒害國民，更批中共就是反人類、反文明，信奉叢林法則，只比拳頭大及誰敢動武力，本性就是個戰爭狂的傾向。

蔡霞往昔在中共中央黨校任職40年，2012年退休時的職稱是黨建教研部教授，早年信仰馬列主義，支持中國共產黨實行黨內民主，因批判習近平轟動一時，2020年8月17日被開除黨籍和取消退休待遇。

她說，很多事實表明，習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）合作密謀這場戰爭，戰爭爆發前，中方幾次拒絕美國提出的斡旋要求就是其中一例。

紐約時報（The New York Times）報導，過去3個月，美國和中國舉行6次緊急會議，籲請中國阻止俄羅斯入侵烏克蘭，均遭拒絕，中方還向莫斯科通風報信。

蔡霞告訴美國之音，習近平是這次俄烏戰爭的共犯，他們綁架兩國民眾，結成邪惡軸心國，意圖以侵略戰爭改變世界規則，戰爭結束後，若是審判戰爭罪犯，「我覺得習近平應該被押上一起審判」。

她另舉例說，年初習近平和俄羅斯接連敲定多個價值達千億美元的交易。如今中國境內若干反戰人士私下交換意見也在討論，蒲亭打仗，誰來買單？當中就包括中國人。

中國外交部先前發布消息，蒲亭出席北京冬奧開幕式期間會晤習近平，簽署15項合作方案。當前中國是俄羅斯最大貿易夥伴，不僅引進石油、天然氣、煤炭，並且在俄羅斯入侵的兩天前，允許俄羅斯全境小麥進口。

戰爭爆發後，西方國家升級制裁，俄羅斯主要銀行被逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，中國卻允許俄羅斯天然氣公司以人民幣結算。

據聯合國公布的數據，2月24日至3月1日期間，227名平民因俄烏戰爭喪命，525人受傷。近日也有烏克蘭媒體報導有中國公民不幸死亡。但聯合國大會表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭並要求全面撤軍，中國竟多次棄權。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110304