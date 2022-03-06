習近平赴人大內蒙團 強調中華民族共同體意識

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（中央社記者張淑伶上海6日電）中共總書記習近平昨天參加全國人大內蒙古代表團審議時強調，要「鑄牢中華民族共同體意識」，要求內蒙古「正確處理中華文化和本民族文化的關係」。

新華社報導，習近平5日參加13屆全國人大5次會議內蒙古代表團審議時說，中國是統一的多民族國家，把鑄牢中華民族共同體意識作為中共的民族工作主線，是著眼於「維護中華民族大團結、實現中華民族偉大復興中國夢」作出的重大決策。

他說，各族幹部要自覺從黨和國家工作大局、從中華民族整體利益的高度想問題，要把鑄牢中華民族共同體意識的工作要求貫徹落實到全區歷史文化宣傳教育、公共文化設施建設、城市標誌性建築建設、旅遊景觀陳列等相關方面，正確處理中華文化和本民族文化的關係，為鑄牢中華民族共同體意識夯實思想文化基礎。

他指出，內蒙古是邊疆民族地區，在維護民族團結和邊疆安寧上擔負著重大責任。

此外，習近平還提到了要加快構建新發展格局，加快實現科技自立自強；積極穩妥推進碳達峰、碳中和工作，在降碳的同時確保能源安全、產業鏈與供應鏈安全，保障群眾正常生活，「不能脫離實際、急於求成」。

習近平在2018年1月獲選為內蒙古自治區的第13屆全國人大代表，今年是連續第5年參加內蒙古代表團審議。

2020年9月，內蒙古官方要求當地少數民族學校以漢語而非蒙古語教授核心課程，引發蒙民不滿，憂心新課程將抹殺少數民族文化，引發當地罕見的抗議與罷課活動。

隔年3月，習近平參加全國人大內蒙古代表團審議時，要求推廣普及「國家通用語言文字（漢語漢字）」、全面推行「國家統編教材」，深入展開「中華民族共同體意識教育」。（編輯：李雅雯）1110306