香港新增3.1萬例 官方：疫情高峰可能已過

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（中央社記者張謙香港10日電）香港今天新增COVID-19陽性病例3萬1402例，其中核酸確診2萬4390例，市民自行上報的一採陽性7012例。衛生官員說，第五波疫情的高峰期很可能已經過去。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今天在記者會作以上通報。

歐家榮說，這一波疫情的高峰期在3月4日出現，當時核酸確診超過5萬例，其後下跌至3萬例，再下降至近日的2萬多例。

此外，最近幾天，市民自行上報的一採陽性個案每天維持在1萬例左右，保持平穩，沒有上升。

因此，歐家榮說，最新一波疫情的高峰期很可能已經過去。

另外，本地今天再有180名確診者死亡，其中95%是60歲或以上長者，死亡率因而上升至0.49%。

香港1月初爆發COVID-19第五波疫情，為疫情發生兩年來最嚴重的一波，迄今至少造成52萬人染疫。

連同前四波疫情，本地確診病例累計達到55萬1233例，死亡2869人。

香港COVID-19核酸確診案是經由官方檢測程序，為最終確定病例；目前市民呈報個案則是市民把自行檢測的結果，檢測程序較簡單，不排除有漏洞。（編輯：楊昇儒）1110310