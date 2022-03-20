對俄烏情勢立場 王毅稱中國站在歷史正確一方

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（中央社台北20日電）中美兩國元首視訊會談後，中國仍不對俄烏戰爭局勢表明立場。中國外交部長王毅19日晚間表示，反戰、維護和平是中國一貫主張，「時間將證明，中方的主張是站在歷史正確的一邊」。

根據中國外交部官網發布，王毅19日晚間在安徽接受媒體採訪時，針對中美兩國元首視訊會談中有關烏克蘭問題的情形，做出上述回應。

王毅強調中國始終是維護世界和平的力量，一貫主張維護和平、反對戰爭。「這不僅根植於中國的歷史文化傳統，也是中方一以貫之的外交政策」。

他說，中國將會繼續根據事情本身的是非曲直，本著客觀公正的態度，獨立自主地做出判斷，絕不接受任何外來脅迫和壓力，也反對任何針對中國的無端指責和猜忌。

王毅提到，中方的立場客觀公允，和大多數國家的願望一致，「時間將證明，中方的主張是站在歷史正確的一邊」。

此外，他也引述中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）會談時所提到的中國方案，包含推動對話談判，盡快停火止戰，避免平民傷亡，防止發生人道主義危機。「長遠之道是要摒棄冷戰思維，不搞集團對抗，真正形成平衡、有效、可持續的地區安全架構，這樣才能實現歐洲大陸的長治久安」。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110320