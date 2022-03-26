上海不能封城 專家：因為影響中國甚至全球經濟

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（中央社台北26日電）「精準防疫」模範生上海的疫情持續嚴峻，仍堅持不封城。官方專家今天說，這是因為上海在中國經濟發展中有重要功能，甚至對全球經濟都有影響。但許多網友因而質疑是否經濟比人命重要。

上海市今早舉行疫情防控工作新聞發布會，市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡回答記者提問時表示，上海目前探索以「重點區域＋非重點區域」、「核酸檢測＋抗原自檢」的防控模式。這種探索是「被逼出來」，因為病毒傳播快，及要配合上海的實際情況。

她提到，自己也在網路上看到，有人建議上海應決心封城3天或5天，甚至一週。

但吳凡強調，上海不能封城，「因為上海不僅僅是上海人民自己的上海，上海這個城市還在全國經濟社會發展當中承載發揮了重要的功能，甚至於對全球經濟都有影響」。

吳凡說，如果上海停下來，東海會有很多國際貨輪因而滯留，影響中國和全球經濟，上海市民應該有「大局觀」。

她呼籲市民認真進行篩查，用最小的成本、最快的速度恢復日常生活。

吳凡的說法經媒體報導後，在微博引發熱議。許多大陸網友批評上海以經濟為由不封城，「簡直自以為是，上海再不封，上海的醫護人員，基層工作人員就要崩潰了」、「上海老百姓的命就比別的城市的賤嗎？」、「封城影響你們政績…人家深圳封了怎麼樣？現在馬上就要清零了」、「深圳不重要嗎？」

還有人嘲笑：「是呀，地球缺了上海都不會轉了。」

不過，也有許多網友支持不封城，認同上海探索防疫新模式，但也呼籲要防止上海的病例外溢到其他省市。

上海通報25日新增本土病例逾2200例，比前一天明顯增加，雖然沒有封城，但多地即日起進行封控篩檢，其中感染人數最多的浦東區，26至28日對全域封控街鎮所有人進行一次核酸檢測。

疫情蔓延令上海出現不少亂象，有護士因醫院急診暫停被拒診後死亡；有感染者抱怨被收治後沒有人管；也有居民反應被封控時間過長。

中國各地防疫措施不一，疫情較上海少的深圳，14日至20日封城一週進行全民核酸檢測，之後當地政府宣布實現「社會面動態清零」。

中共總書記習近平17日在政治局常委會指示，堅持動態清零，儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭。但他也要求「努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」。外界因而解讀為中國在防疫政策上可能有所調整。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110326