俄烏戰爭拖累 亞銀下修中國經濟成長率為5%

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（中央社台北6日電）亞洲開發銀行（ADB）今天發布「2022年亞洲發展前景」（ADO）。由於俄烏戰爭、COVID-19疫情拖累，預計亞洲發展中經濟體今年國內生產毛額（GDP）成長率放緩；中國GDP成長率則落在5%。

亞洲開發銀行預計，亞洲發展中經濟體今年GDP成長率為5.2%，低於去年的6.9%；明年增長初估可達5.3%。俄烏戰爭、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、美國聯準會（Fed）緊縮政策等，仍是未來前景的不確定性因子。

「2022年亞洲發展前景」報告指出，預計東亞今年GDP成長率為4.7%，2023年為4.5%。由於出口持續強勁，東亞地區最大經濟體中國預計今年將增長5.0%，低於去年12月時預測，且遠低於去年的8.1%，明年則將增長4.8%。南亞經濟體將在今年增長7.0%；明年為7.4%，南亞地區最大經濟體印度預計今年增長7.5%、明年增長8.0%。

報告分析，俄羅斯入侵烏克蘭對於亞洲發展中經濟體前景構成嚴重風險，石油等大宗商品價格因為這場戰爭急劇上漲，進而影響亞洲經濟，且加劇全球金融市場的不穩定性。疫情造成的影響仍持續中，一些經濟體出現新一波病例激增。

亞洲開發銀行首席經濟學家帕克（Albert Park）表示，亞洲發展中經濟體逐漸擺脫COVID-19大流行最嚴重時期，但是地緣政治、新一波疫情爆發和病毒變種的可能性都是未來前景的不確定性因子。亞洲經濟體國家必須採取措施應對這些風險，例如，盡可能使多數人完全接種COVID-19疫苗、密切監控通貨膨脹情形等。

綜合中國新聞網、人民網報導，中國國務院總理李克強於3月5日在第13屆全國人大第5次會議作政府工作報告時表示，設定今年GDP成長率預期目標為5.5%左右。

李克強在3月11日人大會議閉幕後記者會上坦言，中國經濟遇到了新的下行壓力和挑戰，以中國這個量級要有5.5%增量，相當於一個中等國家經濟總量，實現5.5%左右的增長，確實不容易。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110406