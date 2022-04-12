移台港人日多 陸委會拜會北市府盼協力完善服務

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（中央社記者沈朋達台北12日電）為完善在台港人的照顧服務，大陸委員會今天拜會台北市政府，說明政府從4大層面推出的具體援港作為，雙方也同意建立聯繫窗口。陸委會後續也將就此拜會各地方政府。

陸委會12日透過書面方式表示，為因應香港情勢，由中央及地方共同協力強化政府的援港作為，完善在台港人的照顧服務，陸委會副主委邱垂正當天率相關單位同仁拜會台北市政府蔡炳坤副市長，除具體說明政府因應香港變局的政策立場及實際作為，雙方也針對港人最關心的就學、就業、投資、心理諮商、新住民照顧措施等問題交流。

陸委會表示，雙方已同意互相建立聯繫窗口，並就多項具體合作事項達成共識，後續將逐步推動進行。

邱垂正說，為彰顯政府維護普世價值、支持港人爭取自由民主的決心，政府近年已從4大層面推出具體援港作為。

第一層面為通盤檢討法規，以制度性機制給予香港人最實際的支持與協助。例如去年政府已修正「外國專業人才延攬及僱用法」，協助香港專業人才來台發展；近期已擬具「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法部分條文修正草案」，將增列尋職及在台修讀碩博士就學期間得折抵居留期間等規定，預計近期可發布實施。

第二層面是強化行政措施，務實解決港人在台實務問題，例如建立心理諮商團隊機制、協調相關部會解決實務面臨的困難及障礙等。

第三層面是舉辦相關活動，例如在台港人座談會、線上法律及稅務講座、編印出版品，協助港人早日融入台灣社會。

第四層面是繼續推動「香港人道援助關懷行動專案」，依相關法規及人道原則，妥適處理港人人道援助事宜，並提供港人就學、就業、移民定居等諮詢與協處服務。

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陸委會指出，由於相關援港政策的執行，需地方政府提供相關配合及協助，雙方已就諸多具體合作事宜熱烈討論及意見交換，除同意互相建立聯繫窗口及網站專區的連結外，雙方也針對多項具體合作事項，如：提供有港人就業媒合服務、提供廣東話諮詢服務、與市政府合辦社工及心理諮商培訓講座、共同辦理稅制或勞動法令說明會等達成共識，後續雙方均將積極推動進行，盼能透過中央及地方協力，提升對於在台港人的服務效能。

陸委會說，由於香港情勢變化，移居來台港人大幅增加，台灣已成為許多香港朋友的「第二故鄉」。陸委會後續也將陸續拜會各地方政府，期能更完善在台港人的照顧服務，以協助香港新住民適應及融入台灣生活，在台安身立命、安居樂業。（編輯：楊昇儒）1110412