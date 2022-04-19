中國河北唐山增29例染疫 封城至少3天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）河北省官媒下午報導，河北省唐山市18日發現29例COVID-19感染者，其中無症狀者占28例。為此，唐山市官方上午6時起對全市實施暫定3天的臨時性封控管理，而其中4個涉疫縣區則將延長封控。

已在18日提前封控，且將延長封控時間的則是唐山市轄下的遷安市、灤州市、古冶區、遷西縣。

河北廣播電視台「冀時客戶端」報導，唐山市政府新聞辦下午召開防疫工作記者會表示，全市上一輪疫情後曾連續23天「社會面清零」，但轄下的遷安市、灤州市在18日同時出現陽性感染者。

唐山市政府表示，截至19日凌晨0時，全市共檢出陽性感染者29例，其中確診病例1例出現在遷安市；無症狀感染者28例，其中18例在遷安市、10例在灤州市。這29例已轉運到市內定點醫療機構集中救治，目前生命表徵平穩。

根據報導，截至19日凌晨0時，上述疫情共查出密切接觸者341人及次級密切接觸者305人，目前已全部轉運到不同隔離點進行分類集中隔離。

報導指出，上述疫情爆發後，唐山市第一時間對陽性感染者所在的遷安市、灤州市實施「區域封閉、足不出戶、服務上門」政策，對臨近的古冶區、遷西縣同步啟動封控。而這4個縣區同時全面啟動核酸檢測工作。

根據報導，唐山市疫情防控總指揮部認定，為盡快切斷傳播鏈、以最快速度控制疫情，決定自今早6時起對全市實行臨時性封控管理措施。除遷安市、灤州市、古冶區、遷西縣等4個縣區外，封控管理時間暫定為3天，封控期間每天進行1次核酸檢測。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110419