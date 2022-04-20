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上海連續3天通報死亡病例 累計17人病故

2022/4/20 09:49（4/20 10:13 更新）
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上海19日總計新增1萬8901例確診，另外增加7名死亡個案，累計死亡人數達17人。圖為上海民眾接受核酸檢測。（中新社）
上海19日總計新增1萬8901例確診，另外增加7名死亡個案，累計死亡人數達17人。圖為上海民眾接受核酸檢測。（中新社）
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（中央社記者吳柏緯上海20日電）睽違半個月，上海單日新增病例數再次降到2萬以下。據通報，19日新增本土COVID-19確診病例2494例和無症狀感染者1萬6407例，總計1萬8901例。另外新增7名死亡個案，累積死亡人數達17人。

據路透社17日報導，知情人士透露，上海市設下20日前實現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒「不在隔離區外傳播」的目標，並已向各級黨政幹部及機關傳達。

據上海市衛健委通報，19日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例2494例和無症狀感染者1萬6407例，總計1萬8901例。睽違半個月，通報人數再次降到2萬以下。

據公開資訊顯示，上海前一次單日通報新增人數在2萬以下，是在本月6日，當時通報病例數總計為1萬9982例。

雖然通報病例數有所降低，然而連續第3天出現死亡案例。

通報稱，19日總計新增7名死亡病例，其中5人超過70歲，均有慢性疾病。另外2人則是60歲以下，有肺癌末期、急性冠狀動脈症候群等病史。7人入院後病情加重，經搶救無效死亡，直接死亡原因均由基礎疾病導致。

上海本輪疫情已累積17人死亡。

根據上海發布，上海市長龔正19日主持疫情防控工作例會時強調：「分級分類做好醫療救治工作，立足於早，做到關口前移，提前介入輕症救治，全力護佑每一個生命，全力提升治癒率、降低病亡率。要採取更加有效措施加強院感防控。」（編輯：曹宇帆）1110420

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