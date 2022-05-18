上海逐步解封 私人車與計程車陸續開放上路

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（中央社記者吳柏緯上海18日電）上海疫情趨緩，實現全市社會面清零後，金山、松江等地區進一步開放私人車輛上路。此外，上海的計程車業者在6個行政區恢復營運，當地民眾可在疫情防控前提下使用叫車服務。

根據上海市衛健委通報，17日上海新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例96例和無症狀感染者759例，其中56例確診病例為無症狀感染者轉變；40例確診病例和759例無症狀感染者在隔離管控中發現。全數病例都在管控區內，上海仍維持全面社會面清零。

隨著第一階段解封政策從16日正式上路，多個行政區也陸續開放私人車輛、計程車等交通工具上路。

根據上海媒體資訊平台東方網，上海金山區的疫情防控小組17日晚間發布公告，從18日零時起，被劃為低風險的防範區居民，可在獲得通行證的前提之下駕駛私人車輛外出，但非必要不上高速公路與跨區移動。風險較高的封控區及管控區仍照原有封閉措施管理，尚未開放。

另一方面，上海松江區於16日領先全市率先開放私人車輛上路，移動範圍同樣限制在行政區內。據統計，16日當天全松江區有超過12萬輛私人車上路。

除了私人車輛外，部分地區的計程車服務也陸續恢復營運。

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根據上海計程車叫車服務整合平台「申程出行」發布最新消息，已在金山區、奉賢區、崇明區、青浦區、松江區、嘉定區等6個行政區重啟叫車服務，當地居民可以透過申程出行的app線上叫車。

通知強調，使用這項服務的乘客須提供48小時內核酸陰性證明，且所在區域為可外出的區域，上車後須掃描車內場所碼，乘車時須全程佩戴口罩，做好個人防護，行程中須配合各區交通管制要求。（編輯：李雅雯）1110518