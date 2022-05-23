拜登指美軍將保台 國台辦：美打台灣牌是玩火

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（中央社記者張淑伶北京23日電）美國總統拜登今天表示，若中國犯台，美國將以武力保衛台灣。中國大陸國台辦對此聲稱，企圖打「台灣牌」、「以台制華」是在「玩火」，並指民進黨政府應「立即停止倚美謀獨」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮晚間以「答記者問」名義的書面方式宣稱，「台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉」。「一個中國原則」是中美關係的政治基礎，敦促美方停止違背一中原則和中美三個聯合公報規定的言行。

她說，企圖打「台灣牌」、「以台制華是在玩火」，「玩火者必自焚」。

朱鳳蓮把中國大陸對美國的不滿導向民進黨政府，宣稱「民進黨當局勾結外部勢力，頑固進行謀獨挑釁，造成當前台海局勢緊張動盪」，並「正告民進黨當局，立即停止倚美謀獨，否則不會有好下場」。

正在日本訪問的拜登今天被記者問到，如果台灣遭受中國攻擊，美國會否保衛台灣，他回答「會的」。

拜登還說：「這就是我們做過的承諾…我們同意一中政策，也簽署過相關文件，從而據此達成之後各項協議。但（對台）動武以遂行目的這樣的想法就是不當」。

中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上對此表示，中方對美方言論表示強烈不滿和堅決反對；中方必將採取堅定行動，維護自身主權和安全利益，說到做到。（編輯：邱國強）1110523