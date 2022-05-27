香港基本法委員會主委：一國兩制50年後不需要變

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（中央社記者張謙香港27日電）據報導，香港基本法委員會主任沈春耀今天說，香港的「一國兩制」前50年「不能變」，50年後也「不需要變」。

星島日報網報導，沈春耀27日透過視訊在基本法法律論壇發表題為「一國兩制政策的發展與未來」的演講時，作了以上表示。

他引述中國國家主席習近平多次強調，中央貫徹「一國兩制」方針，堅定不移、不會變、不動搖，全面準確確保「一國兩制」在香港不變形、不走樣，始終沿著正確方向前進。

沈春耀提到，「一國兩制」50年不變只是形象化說法，認為應理解為首50年「不能變」，50年後就是「不需要變」。

沈春耀說，中共元老鄧小平當年多次表明，為實踐發展目標，要更加開放，既是這樣，怎會改變對香港的政策？他因此強調50年後「不能變」也「不需要變」。

沈春耀並稱，「一國兩制」是處理歷史遺留的香港問題最佳解決方案，也是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排。「一國兩制」在25年來成功實踐，充分說明這方案完全行得通、辦得到、得人心。

百度資料顯示，沈春耀也是中國全國人大憲法和法律委員會副主任委員、全國人大常委會法制工作委員會主任。（編輯：楊昇儒）1110527