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香港打3劑才能進餐廳電影院 接種疫苗再現人龍

2022/5/28 19:02（5/28 19:32 更新）
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香港31日起，12歲及以上未染疫民眾需打3劑疫苗，才能進入餐廳、電影院等室內文體娛場所，近日疫苗接種站出現久違的人龍。圖為21日，中央圖書館的社區疫苗接種中心。（中通社提供）中央社 111年5月28日
香港31日起，12歲及以上未染疫民眾需打3劑疫苗，才能進入餐廳、電影院等室內文體娛場所，近日疫苗接種站出現久違的人龍。圖為21日，中央圖書館的社區疫苗接種中心。（中通社提供）中央社 111年5月28日
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（中央社台北28日電）香港31日起將展開「疫苗通行證」第3階段，12歲及以上未染疫民眾，需打3劑COVID-19疫苗才能進入餐廳、電影院等室內文體娛場所。據報導，香港近日疫苗接種站出現久違的人龍。

星島日報網報導，因應新規定，香港近日打疫苗的人數回升，接種中心外再現久違的人龍。

在旺角界限街體育館的社區疫苗接種中心，今天到場接種復必泰（BNT）疫苗的人士絡繹不絕，接種中心預約名額爆滿。

報導引述港府公布的數據顯示，27日當天有4萬7842人接種疫苗，其中打3劑的占3萬7815人。香港打3劑的人口已達375萬3287人，占12歲或以上人口的55.3%。

除了軟硬兼施催促市民打滿3劑疫苗，港府21日宣布，未曾感染COVID-19的18至59歲民眾，即日起可選擇接種第4劑疫苗。

據官方發布，香港「疫苗通行證」適用處所，包括所有餐飲業務處所（包括酒吧或酒館）、公眾娛樂場所、美容院及按摩院、夜店或夜總會、卡拉OK、體育場所、宗教場所及理髮店等，幾已涵蓋所有的室內文體娛場所。接下來，醫療院所也會實施。

僅有曾經染疫但康復未滿6個月的民眾可獲得豁免。

據官方通報，香港今天新增確診270例，其中31例是境外移入，其餘均為本土病例。

香港近期單日新增確診數在200至300例間徘徊，主要是此前放寬社交距離措施後，餐廳、酒吧、學校等場所，持續出現一些群聚疫情。（編輯：楊昇儒）1110528

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